Todavía faltan dos años para las elecciones autonómicas/municipales, y ya aparecen las primeras encuestas. No hay medio de comunicación, empresas y partidos, que no centren su atención en tales sondeos, interpretándolos según sus intereses. Sin duda pueden indicar tendencias de la ciudadanía; pero llama la atención que no se haga ninguna alusión al porcentaje de ciudadanos que no saben si van a votar (abstención).

La existencia de una clase media amplia es un requisito esencial para la existencia y buen funcionamiento de la democracia y la economía. Intente buscar un país con un sistema democrático estable en el que no exista una amplia clase media. No lo encontraremos. Allí donde no existe ese componente social, la democracia es débil e inestable y los regímenes políticos acostumbran a ser autoritarios, caudillistas o elitistas.

En nuestra Comunidad el boom turístico y la actividad inmobiliaria de los 70 provocaron un cambio radical en las estructuras socioeconómicas. Surgen nuevas clases medias: múltiples pymes, autónomos y emprendedores, con grandes facilidades para acceder a créditos financieros; se crean nuevos empleos y oportunidades; los salarios de los trabajadores aumentan progresivamente, y también mejora la especialización dentro del mundo empresarial, dando lugar a nuevas profesiones. Los profesionales liberales ampliaron sus horizontes. Ya no eran sólo abogados y médicos. También arquitectos, aparejadores, programadores, diseñadores, consultores de todo tipo. La clase media se construye precisamente con estos mimbres: personas con una renta suficiente como para poder cubrir algo más que las necesidades básicas e incluso ahorrar y acceder a bienes de equipo y de consumo y al crédito hipotecario.

La crisis financiera del 2008, acompañada de sus consiguientes pandemias, consolidaron una sociedad desigual y descohesionada y afectaron especialmente a las clases medias. Una clase media activa es fundamental para el buen funcionamiento de los servicios públicos de un Estado. Servicios que, como la educación, la sanidad, los seguros de desempleo o un sistema público de pensiones, son esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades (el ascensor social) y para cubrir los riesgos de una economía de mercado, riesgos que las personas no pueden cubrir por sí mismas. Superadas ambas crisis, las macro cifras anunciaron índices de crecimiento económico, sin negar ciertas mejoras sociales. Pero las clases medias clásicas se volatizaron.

Hoy como mínimo nos afectan cuatro grandes transformaciones desarrolladas en las últimas décadas. La revolución tecnológica, que ha hecho circular al mundo de lo analógico a lo digital; la revolución demográfica, que convirtió a Europa en un espacio compartido de gente envejecida después de haber sido un continente joven; la globalización, que ha llegado a ser el marco de referencia de nuestra época desplazando al Estado-Nación; y la revolución conservadora, hegemónica desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad social.

La clase media/alta, formada por empresarios y personal dirigente, profesiones liberales de prestigio, ciudadanos con rentas o inversiones rentables y diferenciadas, está recuperando poder y espacio. La clase media/media, conformada por pequeños empresarios, autónomos, y trabajadores por cuenta ajena con ingresos que no garantizan una cobertura digna de necesidades, han visto rotas sus expectativas de ascenso social, así como la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos vitales y profesionales. Mientras en el otro extremo, la clase media/baja, se ubica en el paro y en la temporalidad y precariedad laboral, corre grave riesgo de exclusión social y económica, viven y conviven en situación de pobreza y en ínfimos y riesgo de exclusión social.

Las perspectivas económicas, con sus interrogantes, pueden ser positivas a corto y medio plazo. Pero sin unas perspectivas de progreso social, no está garantizada una actividad económica sostenida ni sostenible. Con salarios mínimos estancados y contratos precarios no pueden vivir ni convivir las clases medias/medias ni las medias/bajas. Pero la pobreza y la desigualdad no vienen solo de los bajos salarios sino también de los precios superiores a los costes que pagan los hogares por muchos de los servicios y bienes de consumo.

No podemos concluir sin insistir una y otra vez en democratizar las democracias para que las políticas respondan al bien común. Ni sin aludir a la indignación que esta dominando a parte de las clases medias: por un lado, los niveles de desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes van aumentando, y por otra parte la desigualdad y la quiebra paulatina del pacto social.