32 de Mayo

Desaparición del murete que separa la arena de la playa del paseo en Platja de Palma. | IRENE R. AGUADO

...Y nos quitamos el sayo. Así, sin más, con un calor impropio e indigno de estas fechas estrenamos el verano con efímera ilusión en la Platja de Palma.

Antes de «arenizar» extendiendo mi gran toalla Boeing 777, observé con estupor la desaparición del murete que separa la arena de la playa del paseo. Sí, esa elevación de hormigón con piedras pequeñas en su superficie había sido eliminada del todo del paseo. La arena que había sido desplazada por la brisa del mar se agolpaba en las zonas ajardinadas y en las baldosas del suelo. Un chasquido suave se oía sin cesar mientras los nuevos viandantes de temporada pisaban sin ser conscientes del silencio anterior al caminar. La playa y el cemento estaban integrados a través de un degradado de arena. Como le dé por hacer un vendaval, pensé, veo a la Platja de Palma desahuciada de arena como Cala Agulla hace unos años. ¿Dónde quedarán esas sacudidas de arena a los pies o ese cambio de pantalón corto sin ese asiento, sin ese pedregal que se incrustaba hasta lo más hondo de la celulitis? ¿Dónde ordenar la senalla antes de regresar al coche, o vestir al crío sin que vuelva a rebozarse de arena?

Me dijeron que tal decisión quizás se debiera a disuadir de hacer botellones en el paseo, como si tales quedadas se debieran a la existencia de un asiento/mesa; como si los amigos del alcohol y la fiesta se dejaran vencer por el desaliento causado por la desaparición de la construcción. Puede que hasta se planteen hacerlo, ya sin esa barrera de cemento, en la misma arena de la playa.

Acomodada y olvidando el drama del murete ausente, me dispuse a tumbarme, pero...(siempre hay un pero) escuché una especie de ensayo de una banda de música con altavoces. Busqué a mi izquierda. No veía nada. Nadie miraba en la misma dirección que yo. Sólo mi cabeza y mis ojos rastreaban atónitos la posible procedencia del ruido. Quizás fuera algún espectáculo en el siguiente balneario. Pero no. El origen estaba a tan sólo 2 escasos metros.

Una familia de portugueses de unos 8 o 9 miembros tarareaba la melodía que salía a toda potencia de algún equipo de música tapado con toallas o quizás estuviera dentro de una bolsa de playa. Inquisitivamente les miré. Y volví a hacerlo, fingiendo cada vez estar sorprendida, sobre todo cuando los agudos alcanzaban su nivel máximo. Sus bocas no cesaban de abrirse mientras sus miradas melancólicas se fijaban en el infinito horizonte del mar. Qué bella estampa.

O bien el cinismo era sublime, o quizás la añoranza por su terruño aflorada por las melodías era tal, que les cegaba y no se daban cuenta de la energúmena que les miraba con la boca entreabierta de pura estupefacción.

Be water, my friend. Acepta. No te resistas. Todo eso y más, me fui diciendo mientras me esperaba la lectura del último libro de Sara Mesa, Oposición. Cuando la docilidad del resto de bañistas alcanzó su nivel máximo y era directamente proporcional a mi enfado interior, empecé a barajar la posibilidad de ir cediendo: sería lo más inteligente. Leí un par de páginas y whatsappeé lo que pude. Toda la delicia duró un par de horitas y decidí regresar a mi coche, justo cuando empezó a sonar una especie de habanera portuguesa de fondo, a modo de despedida. Antes, pensé, me quitaría la arena de las piernas en el murete ausente, llevando así mis pertenencias revueltas y con arena hasta mi vehículo. Sonaba a cachondeo.