Uns pressuposts per a les persones, els serveis públics i el futur de les nostres illes

Marga Prohens, presidenta del Govern de Baleares, en la Conferencia de Presidentes de Barcelona / Efe/EP

El Govern de les Illes Balears ha presentat per a l’exercici del 2025 els pressuposts més alts de la història, amb 7.469 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un increment pròxim als 150 milions d’euros, un 2 % més que els aprovats per al 2024, la qual cosa reflecteix una aposta ferma per continuar construint una comunitat més forta, més social i més sostenible.

I aconseguirem de nou el que alguns deien que era impossible: abaixar els imposts, augmentar la despesa social i reduir el deute públic. Ho vam fer el 2024 i ho tornarem a fer el 2025. La clau està en el creixement econòmic de les Illes Balears, que, lluny d’estancar-se, continua sent motor de desenvolupament i benestar.

Des que vam assumir la responsabilitat de governar, hem impulsat una política fiscal pròxima als ciutadans i que aposta des del primer dia per la baixada d’imposts. En dos anys hem aconseguit estalviar més de 530 milions d’euros en imposts per a les famílies i els ciutadans de les nostres illes. Ho hem fet eliminant l’impost de successions, suprimint l’impost per la compra d’un primer habitatge a menors de 30 anys i rebaixant l’IRPF a les rendes mitjanes i baixes.

I, malgrat aquestes rebaixes històriques, la despesa pública ha crescut 600 milions d’euros en el mateix període. Aquest esforç es tradueix en resultats tangibles: destinam més recursos que mai, 450 milions d’euros més des que va començar la legislatura, a salut, educació, serveis socials i habitatge.

Així mateix, milloram les condicions dels qui presten serveis públics fonamentals, especialment dels nostres professionals sanitaris i els nostres docents, perquè de la seva dedicació en depèn que els ciutadans rebin una atenció i una educació de qualitat.

En matèria financera, hem aconseguit reduir el deute en 555 milions d’euros des de juny del 2023 fins a juny del 2025, i hem abaixat la ràtio deute/PIB al 18,8 % el desembre del 2024, la millor xifra des del 2012. Aquesta reducció no sols millora la nostra solvència, sinó que també allibera recursos per invertir en el que realment importa: el benestar social.

Un capítol destacat d’aquests pressuposts és la inversió sense precedents en el cicle de l’aigua, amb més de 200 milions d’euros prevists només per al 2025. L’aigua és un recurs vital per a les Illes Balears, i aquesta aposta és una mostra més del nostre compromís amb la sostenibilitat.

En definitiva, aquests pressuposts són un full de ruta per construir una societat més justa, sostenible i preparada per als reptes del futur. Continuarem treballant amb rigor, transparència i proximitat, perquè les Illes Balears continuïn creixent i perquè els seus ciutadans gaudeixin de millors oportunitats i més qualitat de vida.

Perquè governar és decidir, i nosaltres decidim invertir en les persones, en els serveis públics i en el futur de les nostres illes.