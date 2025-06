El gol y el cuchillo / DM

El pasado sábado, el Paris Saint-Germain ganó la Champions. Lo relevante no fue el marcador ni el rival. Lo verdaderamente noticioso fue el saldo de la victoria: dos muertos, más de quinientos detenidos, escaparates reventados, coches calcinados, patrullas atacadas, barrios en llamas. Es decir, un escenario de guerra sin causa, de pogromo sin víctimas claras, de rito tribal sin dios ni tótem.

Uno de los muertos fue un adolescente de diecisiete años, apuñalado en un tumulto. La otra, una mujer que conducía una scooter, arrollada por un coche en plena «celebración». El entrecomillado es importante. A estas alturas, habría que redefinir el verbo celebrar. Quizá también el verbo ser hombre. Porque si uno observa con atención, si se analizan las imágenes del caos, lo que aparece no es una hinchada: es una manada. Una manada de hombres. Y las manadas, lo sabemos, no piensan. Embisten.

Quizá por eso el adolescente apuñalado en Dax y la mujer arrollada en París deberían figurar en las estadísticas de víctimas de la violencia machista. Porque murieron a manos de una masculinidad que se ha quedado sin proyecto, sin relato, sin horizonte. Un sujeto masculino que se resiste a morir, pero tampoco sabe nacer de nuevo.

No es solo fútbol. Hace tiempo que dejó de serlo. Es el último refugio emocional del macho contemporáneo. El único espacio donde todavía puede llorar en público, abrazar a otros hombres sin coartadas, gritar como un niño sin ser reprendido. Pero también, y cada vez más, el lugar donde puede ejercer su violencia sin necesidad de justificarla. El gol como orgasmo colectivo. La camiseta como escudo identitario. La bengala como símbolo fálico de poder. Y la violencia, claro, como lengua común entre los que no aprendieron a hablar de sí mismos. Se ha vaciado de contenido todo lo demás: el trabajo, la paternidad, el amor, el civismo. Solo queda el estadio como útero emocional. Y cuando se expulsa al hincha de ese útero, por la victoria o por la derrota, rompe aguas sobre el asfalto.

Francia ha ardido. Como antes lo hicieron Argentina, Brasil, Inglaterra y tantos otros países. Cada vez que hay una gran cita futbolística, el mapa se enciende como una piel con urticaria. ¿Qué nos pica? ¿Qué nos arde? ¿Por qué un gol se convierte en coartada para romper cristales, patear cabezas, apuñalar a un desconocido? La respuesta, me temo, no está en el fútbol, sino en las ruinas de una masculinidad tóxica que no encuentra otra forma de existir que la del puñetazo.

Esa es la tragedia silenciosa: millones de hombres que solo conocen una gramática emocional donde lo que sienten se traduce habitualmente en rabia, y demasiadas veces, en violencia. No porque estén siempre enfadados, sino porque no se les ha enseñado a sentir de otro modo. Sienten miedo, y golpean. Se sienten solos, y patean. Se sienten insignificantes, y queman. No es odio: es analfabetismo emocional, síntoma de un vacío emocional tremendo. Así, muchos hombres caminan por la calle como bombas de relojería. En vez de terapia, bengalas. En vez de palabras, piedras. En vez de vulnerabilidad, cuchillos. Luego los ves, con la camiseta empapada de testosterona, sacudiendo farolas, gritando consignas sin verbo, embriagados de un poder que dura lo que dura un saque de esquina.

No es solo un problema de seguridad pública: es una emergencia social. Porque los disturbios, las agresiones y la destrucción no son simples actos de vandalismo o altercados callejeros aislados; son síntomas visibles de una crisis profunda en la manera en que la sociedad ha construido —y en muchos casos destruido— las formas de vivir la masculinidad y de expresar las emociones. Es una emergencia social porque esa masculinidad rota se reproduce generacionalmente, se alimenta de la ausencia de educación emocional, del vacío de sentido y del fracaso de las instituciones para ofrecer modelos alternativos que permitan ser hombre sin tener que encarnar la fuerza, la competencia, la invulnerabilidad o la violencia. Porque millones de hombres todavía no se han hecho la pregunta que realmente importa: ¿qué queda de ser hombre cuando la fuerza ya no sirve, cuando ya no hay imperios que conquistar, ni mujeres que someter, ni enemigos que vencer?

Si solo abordamos esta problemática desde la seguridad, estaremos atrapados en un ciclo sin fin: más represión, más violencia, más tragedia. Para apagar el fuego, hay que entender la naturaleza de las llamas y cambiar el combustible que las alimenta: el relato cultural que justifica que ser hombre es sinónimo de dominación, de fuerza bruta y negación del propio dolor.

Mientras tanto, el fútbol calla. Las autoridades callan. Algunos medios incluso lo romantizan: «La pasión se desbordó», «la fiesta se tornó caótica». Fiesta, dicen. Como si matar a alguien por un balón fuera parte del jolgorio. Como si hubiera algo que celebrar en esta masculinidad moribunda que, en vez de reinventarse, arrastra su cadáver por las calles buscando víctimas que le recuerden que aún está viva.

¿Saben lo peor? Que dentro de una semana volverán al estadio. Gritarán, se abrazarán, llorarán otro gol. Y si hay suerte, solo arderán los contenedores. Si no, arderá otro cuerpo. Otro chico. Otra mujer. Otra excusa para no cambiar nada.