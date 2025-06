Una huelga por la dignidad de 177.000 médicos

Concentración de los médicos frente a las puertas del Hospital de Son Espases contra el nuevo Estatuto Marco. / SIMEBAL

Y por la sanidad pública de 48 millones de españoles. El segundo borrador de Estatuto Marco que estamos negociando el comité de huelga y el Ministerio de Sanidad sigue siendo injusto para el colectivo médico de la sanidad pública, ya que perpetúa la discriminación del médico y no reconoce su singularidad. Y para más inri, no cumple con los objetivos en el ámbito de la sanidad, que le marca la Unión Europea, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que están vinculados a los fondos europeos Next Generation.

Estamos perdiendo una oportunidad histórica de adaptar el Estatuto Marco a las necesidades actuales de la sanidad pública española, cuyo talón de Aquiles es el grave déficit de médicos. Más que nunca es necesario altura de miras, renunciando a la ideologización, a los apriorismos políticos y a los sesgos partidistas, y hacer un Estatuto marco de la ‘Champion’, que sea extraordinariamente incentivador, que pare la fuga de médicos de la pública a la privada, así como el autoexilio a otros países. Y además nos jugamos los fondos europeos vinculados a un estatuto moderno y que resuelva los graves problemas de la sanidad pública reconociendo nuestra idiosincrasia, logre que los pacientes sean vistos a tiempo, con tiempo, con seguridad, con calidad y con calidez.

Por ahora las pequeñas mejoras introducidas, estéticas, no pueden esconder la triste realidad de un AEM (Anteproyecto Estatuto Marco) que consolida el estado de excepción permanente en que está instalado el Sistema Nacional de Salud y, especialmente, el colectivo médico, obligado a realizar 48 horas semanales de trabajo (nos proponen 45), sin garantía de descansos reales e imposibilitado para la conciliación familiar y laboral. El borrador no introduce mejoras significativas para el personal médico y facultativo. Mantiene disposiciones contrarias a la normativa europea: en guardias localizadas, en descansos y en la salud laboral para el personal nocturno y el personal a turnos. Pero como toda situación por mala que sea todavía puede ser más perjudicial, empeora el Estatuto actual en varias cuestiones: instaura las listas de cobertura de incidencias, aumenta el ámbito subjetivo de las guardias, instaura las horas extraordinarias, aunque sin ese nombre y condiciona todas las medidas de conciliación a las necesidades del servicio. Se puede considerar que constituye un estancamiento reaccionario, ya que mantiene la obligación de hacer guardias, confirma la posibilidad de hacer 150 horas de exceso de jornada por encima de las 45 y solo considera carga laboral excesiva hacer más de cinco guardias al mes.

Pero no se acaban los epítetos negativos, ya que es confuso. Las definiciones de jornada ordinaria y jornada de guardia son incorrectas y confusas y los reenvíos normativos son excesivos y confunden más que aclaran. Y para más inri, introduce mejoras para otros colectivos, que pueden hacer horas extraordinarias y módulos de actividad. El colectivo está muy caldeado, ante un borrador que no reconoce la singularidad del médico que es el vértice de la pirámide sanitaria y que consagra, en pleno siglo XXI la discriminación de un colectivo muy preparado, con una gran excelencia profesional y en el que confían totalmente los 48 millones de ciudadanos. No nos cansaremos de repetir una y otra vez nuestras señas de identidad que son los mojones de nuestro quehacer asistencial: ciencia basada en un exigente curriculum formativo, alta cualificación y curva de aprendizaje que dura toda la vida profesional, con-ciencia, es decir compromiso ético con nuestros pacientes a través de la relación médico paciente (nunca nos olvidaremos de los 125 médicos fallecidos en activo en la pandemia), máxima responsabilidad, alto nivel competencial, de toma de decisiones y de habilidades y liderazgo clínico, de gestión y de coordinación de equipos asistenciales.

Para el médico no hay ratios. ¿Algún otro colectivo soportaría agendas de más de 35 pacientes, de guardias obligatorias que no computan para la jubilación y que se retribuyen menos que la hora de ordinaria, de jornadas de 48 horas semanales, de no sustituciones en situaciones de bajas médicas, de suplir a los compañeros cuando se van de vacaciones, de estar localizados en guardias, de no tener los descansos garantizados, de no conciliar la vida familiar y en fin de enfermar por el estrés que supone la sobrecarga crónica? Pues a nosotros, se nos han inflado las meninges y a partir de ahora tampoco.

Estamos ante una oportunidad histórica de hacer un estatuto marco incentivador que, reconociendo nuestra idiosincrasia, logre que los pacientes sean vistos a tiempo, con tiempo, con seguridad, con calidad y con calidez. Por eso el día 13, la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz, han convocado a la huelga a 177.000 médicos. Pedimos disculpas a la consellera de Sanidad, Manuela García (ella no es competente en el estatuto marco que depende de Mónica García), y a los pacientes que se vean perjudicados. Por los médicos que están y por los que vendrán y por la sanidad pública. Ya saben en derrota transitoria pero nunca en doma.