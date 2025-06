El pitjor teatre del món

Madrid presumeix, amb raó, d’una de les cartelleres d’arts escèniques més completes del món. Allà es pot gaudir de teatre clàssic i d’avantguarda. Bo i dolent. De grans autors i actors consagrats i d’altres que intenten obrir-se camí en un món complex i dur. La capital és el paradís dels amants dels musicals que umplen els teatres de la Gran Via. El Teatre Real programa les òperes de repertori juntament amb altres arriscades perquè no són les que habitualment esgoten les entrades.

Malauradament, darrerament ens arriben noves des de les televisions de la província de Madrid –de la 1 a la que fa sis– sobre estrenes que res tenen a veure amb la qualitat de l’oferta tradicional. Les qualificaríem d’esperpents, però don Ramón María del Valle Inclán es mereix un respecte. Tal vegada es podria considerar teatre de l’absurd si no fos perquè aquest gènere l’honoren Samuel Beckett, Eugène Ionesco o Jean Genet.

Els protagonistes són un tal Víctor de Aldama, imputat per frau a la hisenda pública, que sortí de la presó a canvi d’oferir proves de la corrupció del PSOE i que es fotografia amb la mateixa cara –dura– a la seu dels socialistes i amb la ultradreta mostrant una bandera amb gallina. Leire Díez diu exercir de periodista per escriure un llibre mentre ofereix a les seves fonts –i també suposats delinqüents– contactes amb fiscals per alleugerir hipotètiques condemnes. Els seus esforços se centren a desacreditar Antonio Balas, un dels caps de la Guàrdia Civil que investiguen la presumpta corrupció de José Luis Ábalos, exministre i mà dreta de Pedro Sànchez en el Govern i el partit. A la vegada es difon que Juan Vicente Bonilla, ex alt càrrec del mateix cos policial, escrivia coses com que calia «matar a los rojomorados» o «desterrar» al president, a qui qualificava de «felón» i «absoluto mamón». Aquest exemple d’equilibri i serenitat acabà fitxat amb un sou de luxe per la sempre dramàtica Isabel Díaz.

Estalviarem l’argument de l’obra perquè les conten cada dia les televisions de la província de Madrid i perquè és tan dolent com els protagonistes. Alguns personatges secundaris assoleixen papers contradictoris. Són com el Fokas de Los justos, d’Albert Camus, que condemnat per assassinat es converteix en el botxí de la presó. Els mateixos que avui acusen la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil perquè denuncia la seva corrupció, l’endemà la santificaran perquè treu els pedaços bruts dels adversaris. Ni sants ni dimonis. Els seus èxits en les investigacions es veuen enterbolits quan treballs parcials o directament inexistents es filtren amb finalitats polítiques als mitjans de comunicació adequats. Alguns, com l’Stepán Fiódorov camusià, creuen que la fi justifica els mitjans. Els ciutadans continuem esperant un Godot que ens salvi sense saber qui és. I el més probable és que, com a l’obra de Beckett, mai arribi.

L’espectacle que ens ofereixen des de Madrid –encara que no es pot dejectar el que genera el nostre Parlament per obra del seu president Gabriel Le Senne– no és ni absurd ni experimental. És teatre que fa vergonya i molt dolent. I encara se li pot afegir el qualificatiu de perillós. Mentre els personatges citats més amunt estiguin en el centre d’atenció, s’està arrossegant pel fang la democràcia. Aquest desprestigi és l’aliment que alleta els autoritaris i els dictadors. Farien bé els demòcrates de bon de veres si, en lloc d’utilitzar alguns delinqüents en benefici propi, les assenyalassin el camí cap a la presó. El que avui consideren que les beneficia, demà se’ls girarà en contra.