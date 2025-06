El invento no da para más

Los acontecimientos de las últimas semanas testifican el desmoronamiento del sistema político. Señalemos: los audios entre Sánchez y Ábalos que retratan al autócrata; las tretas fraudulentas de aforamiento en Extremadura para demorar la causa contra el hermano de Sánchez; la videoconferencia de la fontanera Leire Díez buscando pruebas contra el teniente coronel Balas de la UCO ofreciendo a cambio pactos con Fiscalía y abogacía del Estado a presuntos delincuentes; los bulos de la máquina del fango monclovita alertando de amenazas de muerte a Sánchez, propagados por cuatro ministros que se niegan a rectificar por mucho que se haya verificado su falsedad; la ponencia sobre la ley de amnistía del Tribunal Constitucional, en la que se justifica la misma por el interés general, cuando sabemos que obedece al interés particular de Sánchez para mantenerse en el poder; el cinismo del ministro Óscar López afirmando que la ley es «obviamente» constitucional, cuando pasó a ser considerada así el día posterior al 23J. La situación es de tal gravedad que Feijóo ha entonado un pareado para convocar la manifestación del domingo 8 de junio: «No queremos mafia, queremos democracia». Aunque es cierto que la actuación del entorno presidencial y las andanzas de Leire Díez (su esperpéntica rueda de prensa del miércoles con Aldama parodiando a Ruiz Mateos nos introdujo en el túnel del tiempo) pueden calificarse de prácticas mafiosas, no creo que el sistema de poder de Sánchez pueda calificarse así. La mafia crece ante la ausencia del Estado. El profesor Elorza señala que el poder dictatorial de Sánchez radica en su condición de puto amo del PSOE y de presidente de un Gobierno que, con el uso del clientelismo y la corrupción, domina el entramado político e institucional del Estado.

La cuestión es que el Estado no funciona y que la degradación de la democracia es un proceso que todavía no ha terminado. Las administraciones están colonizadas, la central por el PSOE y las autonómicas y locales por el PP y el nacionalismo; el paro es endémico, los servicios públicos se deterioran día a día, sean los trenes, el sistema eléctrico, la sanidad, las infraestructuras; el acceso a la vivienda es imposible para los jóvenes; la pobreza infantil está entre las más elevadas de Europa; los sueldos apenas son suficientes para una vida digna; la presión fiscal crece año a año sin que se deflacten los tramos del IRPF; no se afronta la inmigración ilegal; el clientelismo y la corrupción han infectado casi todas las esferas de las administraciones. Todo eso ya venía de antes, pero con la presidencia de Sánchez el paroxismo de ineficiencia, arbitrariedad y corrupción ha llegado a un punto de no retorno. No existe un sistema político perfecto, en todos ellos planea la sombra de la corrupción inherente a la condición humana. Pero el sistema vigente en España es el más vulnerable a ella porque descansa en el monopolio del poder por los partidos políticos. Las listas bloqueadas y cerradas de la ley electoral y el mandato constitucional del sistema proporcional concentran el poder en las cúpulas partidarias. El recurso de las primarias consagra el cesarismo. El poder descansa en una gigantesca estructura parasitaria de cargos públicos cuya prioridad es mantener o incrementar su estatus social y económico. Sánchez y el PSOE se amparan para disfrazar el asalto al Estado en la ideología del llamado progresismo, que significa creer en una dirección lineal hacia delante en la historia que, por definición, no es trágica, que se encamina hacia la utopía. Es el sentir de superioridad moral lo que hay en el corazón de las peores tiranías.

Derogar el sanchismo, que parece ser el único mantra de Feijóo, no significa derogar el sistema que lo ha hecho posible. El sanchismo es el síntoma, terrible, pero sólo síntoma, la causa radica en los defectos de una Constitución pactada entre partidos ciegos ante los demonios seculares del cainismo político y de la corrupción, ciegos ante la condición de la naturaleza humana. La idea sustentada por Feijóo y el PP de que la degradación del sistema se explica sólo por las nefastas políticas del sanchismo es un inmenso error, que se complementa con la ausencia de un proyecto político para España. No se puede confiar en el gobierno de los hombres por muy atractivas que sean sus propuestas, sino en el gobierno de las leyes. Que la democracia no tenga instrumentos para defenderse del ataque a la separación de poderes, del ataque a los jueces; de la inconstitucionalidad de la ley de la amnistía; del gobernar sin presupuestos y sin el Congreso, por decretos ley sin justificación alguna de urgencia; de la colonización del Estado por los partidos, de la subasta política de las competencias estatales, todo ello se debe a carencias de la Constitución. La solución es reformarla. El único proyecto político ilusionante para España es la reforma de la Constitución, con medidas como: cambiar la ley electoral y el artículo 68 de la Constitución, propiciando un sistema mayoritario de circunscripciones uninominales como el sistema británico, de forma que los ciudadanos elijan directamente a sus diputados; reforma federal del Estado; un Fiscal General del Estado elegido por mayoría cualificada en el Congreso; un Consejo General del Poder Judicial elegido en parte por Congreso y Senado por mayoría cualificada y en parte directamente por jueces y magistrados; la obligación de disolver las cámaras en caso de imposibilidad de aprobar los presupuestos del Estado; un Tribunal Constitucional convertido en una sala de garantías del Tribunal Supremo.

Se argumentará que los partidos nunca la aceptarán. Es lógico pensar así. Pero el proyecto de reforma constitucional es el único que puede regenerar el sistema político. Lo contrario es resignarse a que España sea un Estado degenerado internamente e irrelevante en Europa y el mundo. Se argumentará que el PSOE puede bloquear la reforma por su capacidad de bloqueo de cualquier reforma constitucional. Así es si el poder mediático, como parte fundamental del sistema, no se independiza totalmente de la influencia partidaria y un nuevo gobierno no inicia el proceso de regeneración impulsando un referéndum para la reforma constitucional que pueda contrarrestar la resistencia partidaria a renunciar a sus privilegios.