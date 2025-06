Administración aborregada

Trump

Llevaba dos semanas sin escribir sobre el aprendiz de dictador y ya me daba rampa. La última con la que ha deleitado a sus acólitos es un escándalo indecente, especialmente si eres funcionario, demócrata y boomer. Porque quienes hemos hecho carrera sobre las bases de la igualdad, el mérito y la capacidad; quienes estudiamos la figura del «cesante», a la que puso fin el mallorquín Maura, y al que se referían con soberbia ironía Larra o Pérez Galdós en la época de la Restauración, vivimos un déjà vu.Los cesantes eran -todos- los funcionarios que se iban a la calle cuando cambiaba el régimen político. Una forma de corrupción a costa del presupuesto público a la que Trump le ha dado una grosera vuelta de tuerca: Primero había que «hacer sitio», así es que contrató a un genio de la tecnología fan de Hitler, como Elon Musk , para despedir, hasta la fecha, a 250.000 empleados federales (controladores de vuelo, ingenieros, abogados, economistas, expertos en inteligencia, militares, bomberos, médicos, climatólogos, etc).

Una vez que los cesantes fueron desalojados, «porque había que drenar el pantano y reducir el Estado Profundo», lo van a volver a llenar. Pero de gente con otro «perfil»: «estadounidenses patriotas que opten al nuevo plan de contratación por méritos» en el que no cabrán «burócratas no aptos ni cualificados». El examen, obviamente, no consistirá en acreditar conocimientos científicos sobre las materias y competencias propias de una administración pública (Derecho, Economía, Ciencia Política, Epidemiología, etc). No, será mucho más complejo. Consistirá en escribir «ensayos breves» -porque ya se imaginan el percal que se presentará y no es cuestión de que hagan muchas faltas de ortografía o tengan un ictus- sobre «cómo planean impulsar las prioridades del presidente y avanzar en las órdenes ejecutivas y sobre su ética de trabajo».

No dice «cómo planean desarrollar las leyes del Congreso», sino «las órdenes ejecutivas». Una figura que no existe en la legislación española, pero que vendría a ser una suerte de «Decreto Presidencial». El matiz está en que todos los que ha firmado hasta la fecha se han saltado o contravenido la ley federal aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado americanos. Y otros, la propia Constitución. Por lo que lo de «ética de trabajo» no sé muy bien lo que quiere decir. Pero me lo puedo imaginar. Y no es publicable.

El novedoso procedimiento de contratación critica en su exposición de motivos que el modelo anterior se basaba excesivamente en «universidades y credenciales de élite» (por lo que trata de cerrar Harvard, Columbia, etc) y que hay que tirar de «universidades religiosas, grupos de educación en el hogar y la Legión Americana», entre otros. Es decir, MAGAS, fanáticos, evangelistas encendidos y veteranos de guerra. Una buena parte de los cuales padecen estrés postraumático.

No puedo imaginarme un día en la oficina.

Mientras tiene a los suyos engatusados con lo anterior se dedica a delinquir (presuntamente): Trump Media aglutina las empresas que operan en redes sociales y acaba de ampliar capital por 2.500 millones de dólares para constituir una reserva de bitcoin. No compra deuda pública americana, no, compra bitcoin. Lo cual también hacen una buena parte de sus asesores. Estudiando sus cuentas anuales uno no se anima a invertir en ella, ya que tiene 3.800 millones de capital y unas pérdidas acumuladas de 3.000 millones. Los 800 millones que le quedan los tiene caja, que es su único activo. Es decir, una empresa quebrada. Por lo que la ampliación de capital constituye descaradamente un cambio de objeto social para dedicarse a la compra de bitcoins.

Teniendo en cuenta la legión de seguidores que arrastra y lo que le gusta tuitear y presumir, asistimos a un caso más de una presidencia instrumental dedicada a «alterar el precio de las cosas», como ya hizo con las acciones en la bolsa hace unas semanas. Y no es sino otro de sus presuntos delitos y una fuente de inspiración inagotable para los believers que se relamen y afilan cuchillos al otro lado del charco.

Mientras el Poder Judicial americano lo observa atónito, sus seguidores -a excepción de los millonarios- pierden empleos y una buena parte de sus ahorros en Wall Street. Karma.