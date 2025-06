No és el català, és la luxificació

«És l’economia, estúpid!», frase atribuïda a James Carville, estrateg de Bill Clinton durant les eleccions presidencials del 1992 als Estats Units.

Llegeixo en aquest mateix diari el llastimós estat en que es troba l’Audiència mallorquina. No tan sols d’aquesta illa: de totes les Illes Balears. L’article signat per J.F. Mestre ens parla d’un preocupant col·lapse. Que, per cert, sembla anar «in crescendo». Amb vistes programades pel 2029. Una font de delictes prescrits inesgotable? Podria ser.

Pel que es veu, la no creació d’una Tercera Sala de Penal està causant molts de problemes. Madrid observa, però no actua. O, com a mínim, no tant diligentment com s’hauria d’esperar. Potser amb Aina Maria Calvo i Sastre com a Secretària d’Estat de Seguretat les coses puguin millorar. No és el mateix ser Secretària d’Estat d’Igualtat - per molt important que sigui aquesta - que prendre decisions que afecten al global de l’Estat. És un tema de pes polític: el seu nou càrrec podria fer-la despatxar més amb Pedro Sánchez del que detempta en l’actualitat.

Espero sincerament que el nomenament de la palmesana millori les prestacions funcionarials de totes les Illes, encara que sincerament ho dubto. La mancança de treballadors públics afecta a tota l’escala de ministeris presents al territori. Professors universitaris, policies nacionals, guàrdies civils, metges i infermeres, membres de la Judicatura - s’inclou aquí els lletrats d’administració de Justícia, (LAJ) -...o, senzillament, empresaris que volen establir-se una a Balears. Els primers, ja no demanen les Illes com a destinació en acabar la carrera i fer punts, cara a un posterior trasllat a un hospital o jutjat de renom a una capital. O - la Meca, sobretot pel que fa als integrants del cos judicial - a la capital. On es decideixen les coses de deveres. El segons - cadenes hoteleres internacionals, per exemple - poden estar-s’ho pensant diverses vegades en veure el Cost d’Oportunitat entre Palma i Balears i altres Comunitats Autònomes espanyoles. Alerta a la creixent manca de competitivitat illenca entre l’economia productiva.

Tornant a la manca de membres de la Carrera Funcionarial. Em conten que el que es du ara entre els joves opositors és demanar un lloc de feina a l’Espanya poc habitada. O a les seves capitals de províncies. Llocs tranquils , amb una càrrega de feina raonable, una càrrega humana més que suportable ( fora de la massificació que, llegeixen, es viu a ca nostra ) i - el més important - un cost de la vida correcte. No exagerat. Més, entre els joves madrilenys o castellans: a dues hores en cotxe de casa dels pares. I amb un cost de la vida que els permet estalviar força. Cuenca, Soria, Salamanca, Burgos, Ciudad Real, Albacete, Sigüenza…Però el fenomen no és únic als joves llicenciats madrilenys o mesetaris. El flux dels històricament nombrosos funcionaris catalans que venien a «Ses Illes» sembla haver-se aturat. Prefereixen anar a treballar a un jutjat ignot de Les Garrigues ( és un exemple ) que gastar-se la meitat del seu salari en el lloguer del pis a Palma. Per molt bon temps que hi faci.

Resumint: pocs nous funcionaris opten a una plaça mallorquina o eivissenca. En cas de que ho facin, normalment es tracta de gent que sol tenir parents a la illa. O - és l’altra variant - té el suficient poder adquisitiu i entrades assegurades com per demanar un lloc que ningú sol·licita. Assegurant-se així una plaça de feina segura durant un parell d’anys. Per, en haver promocionat internament, fer el salt qualitatiu a Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga o València.

Tota aquesta nova dinàmica es deu a un factor: l’econòmic. Viure a les Balears és una proesa. Des d’un punt de vista econòmic com de connectivitat. Tant és així que fins i tot hi han joves jutges, secretaris municipals amb adscripció nacional o metges mallorquins que sol·liciten Galícia o Cantàbria com a primera destinació professional. Qualitat abans que comoditat. Tenir la família lluny, si. Però estar tranquils i poder estalviar. No se’ls hauria de censurar: per una persona que es vol emancipar i guanyi relativament poc - estem parlant d’algú que no té triennis - cada euro compta. En veure el Cost d’Oportunitat que significa tenir la seva residència a Balears, sol escollir un altre destí. Menys glamourós, probablement. Però amb una vivenda de lloguer a 475,00€ per mes. Que és el que es demana a Noreña, (Astúries), per un apartament de 100m2 i plaça de pàrquing. I correctíssims menús que no solen superar els quinze euros. Facin comptes.

No ens enganyem: la luxificació manifesta d’Eïvissa i Mallorca - Menorca sembla anar pel mateix camí - sembla condemnar aquesta Comunitat com a destí laboral. No pel català. S’ha de ser certament atrevit per defensar el darrer. Molt.