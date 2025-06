Carta oberta a Llorenç Galmés

Llorenç Galmés / B. Ramon

Senyor president:

Les darreres decisions adoptades pel grup popular al Parlament, en nom del Govern i del PP, m’obliguen a adreçar-me a vostè i, a més fer-ho públicament, atenint-nos a que vostè també presideix el PP de Mallorca. L’acord per arraconar la llengua catalana a les escoles, esborrar-la de l’espai públic i institucional, i condemnar-la a una progressiva invisibilització només mereix el meu rebuig més absolut. Passats uns dies d’aquest anunci infame em crida poderosament l’atenció el seu silenci al respecte. Fa dos anys que anuncia falsament que el Consell manté el suport a la promoció i difusió de la llengua catalana. No obstant això, la seva gestió, ben igual que la de la presidenta Prohens, està marcada per decisions que redueixen el suport institucional a la llengua pròpia de Mallorca. Parlam de mesures concretes, gens anecdòtiques ni simbòliques. Vostè ha retallat les subvencions destinades a projectes de foment del català, ha limitat el suport a entitats que treballen incansablement per la normalització lingüística i ha posat traves a iniciatives que durant anys havien comptat amb el suport unànime de la institució.

Però els darrers moviments del seu govern van més enllà de la retallada pressupostària: entren de ple en el terreny de la humiliació cultural. El fet que el Consell de Mallorca, sota el seu mandat, hagi incorporat el castellà com a llengua vehicular als premis literaris, que històricament havien estat una eina de promoció i prestigi per a la creació literària en català, és un atac frontal i absolutament injustificable. Quin és el missatge que vol transmetre amb aquesta decisió? Que el català no mereix un espai de reconeixement propi en el marc d’una institució insular que, en teoria, hauria de vetllar per la cultura mallorquina?

I encara més greu: l’eliminació del domini «.cat» als webs oficials del Consell no és una qüestió tècnica ni casual. És una decisió carregada d’intencionalitat política, una clara renúncia a la identitat digital catalana i a la pertinença a una comunitat lingüística i cultural compartida. És, ras i curt, una mostra més de submissió a la ideologia de qui voldria que Mallorca fos una simple extensió submisa del nacionalisme espanyol més ranci.

Aquestes accions no són fruit de l’atzar ni d’un malentès. Formen part d’un pla de regressió cultural que es desplega a les Illes Balears des de l’arribada del pacte de govern entre el Partit Popular i VOX. Un acord que ha consagrat el retrocés del català a tots els àmbits: l’ensenyament, l’administració, els mitjans de comunicació públics i ara també, tristament, al Consell de Mallorca. Amb la seva complicitat.

Per això li deman directament:

• Comparteix vostè el pla de laminació lingüística acordat entre PP i VOX?

• Considera que el català ha de perdre presència a les escoles, a l’administració i a la cultura institucional?

• Quina és la seva proposta real per protegir i promoure la llengua pròpia de Mallorca? En té alguna?

• Està disposat a continuar fent passes per invisibilitzar el català, o pensa frenar aquesta espiral de submissió?

No podem fer veure que no passa res. La situació és gravíssima. El català, llengua pròpia i oficial, retrocedeix cada dia davant la passivitat —quan no la col·laboració activa— de les institucions públiques. I el Consell de Mallorca, lluny d’exercir de mur de contenció, s’ha convertit en un dels instruments més actius d’aquest retrocés.

Vostè ha decidit abandonar la funció de garant de la cultura i la identitat de Mallorca. Ha optat per una gestió submisa als dictats de l’extrema dreta espanyolista, sacrificant els drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes de l’illa. Ha trencat un consens històric i ha transformat el Consell en una eina d’erosió de la llengua pròpia.

Des de MÉS per Mallorca no callarem. Denunciarem cada pas enrere, cada retallada, cada gest d’humiliació cultural. I, sobretot, treballarem incansablement per recuperar el paper que el Consell mai no hauria d’haver perdut: el de ser motor de promoció del català, garant dels drets lingüístics i referent en la defensa del patrimoni cultural de Mallorca. Senyor Galmés, la història jutjarà la seva complicitat amb el desmantellament de la nostra llengua. I nosaltres, des d’avui i fins al darrer dia, li exigirem que rectifiqui. Encara és a temps de posar fre a aquesta deriva. Però si decideix continuar, no en tengui cap dubte: ens tendrà enfront, amb determinació, amb arguments i amb la força de qui defensa allò que és de tots.

Perquè la llengua no es toca. Perquè Mallorca no es ven.