El pacte PP-VOX(O l’entronització de la barbàrie)

Marga Prohens i Manuela Cañadas. / EUROPA PRESS

El pacte signat fa uns dies entre PP i VOX, que, com a trets més rellevants, relega encara més la llengua catalana i deroga la Llei de memòria democràtica, confirma que, a casa nostra, estem governats per uns sàtrapes irresponsables. En un món dominat per la comunicació i presidit, en bona part, per la hipèrbole i la mentida, en què les paraules perden aviat el seu significat precisament per fer-ne un ús inadequat, es fa difícil trobar el mot precís que defineixi això que ens està passant als illencs. El mal que origina tota la resta de mals és, emperò, que el contingut del pacte s’explica perquè s’ha decidit a Madrid amb fonament en la conveniència electoral del PP (i VOX) a Espanya. Al cap i a la fi, pagarem, per enèsima vegada, un preu molt alt per estar governats per sucursals dels partits espanyols que tenen el seu centre d’interès lluny d’aquí.

És del tot evident, en efecte, que si el partit de la senyora Prohens s’hagués fet a prop de l’oposició per aprovar els pressupostos a canvi de no perpetrar la monumental destrossa que acaba de signar, ho hauria aconseguit. Les ofertes al respecte existien des de fa estona. D’aquesta manera —és a dir, amb un pacte pressupostari amb l’oposició— hauria salvat mínimament la imatge de partit d’ordre davant bona part de l’electorat i, ensems, la presidenta hauria acomplert les promeses —quantes falsedats en dos anys de legislatura!— de no danyar els drets lingüístics dels ciutadans i de respectar allò que estableix l’Estatut d’autonomia.

Emperò, l’entesa PP-VOX s’havia decidit a Madrid perquè als dos partits —que cada vegada són més indestriables ideològicament i en la pràctica política— els convenia adobar el terreny de cara a les eleccions espanyoles previstes per a l’any 2027. Tot plegat posa en relleu un bon grapat d’ítems, entre els quals la necessitat inajornable de gaudir d’una força política autòctona, de pes, que no hagi d’obeir consignes externes, sinó que prengui les decisions en funció de les conveniències dels ciutadans d’aquesta terra. Així s’evitarien agressions que són una mostra d’aversió envers la llengua i la cultura del país i, alhora, un autèntic atemptat al bon sentit i a la concòrdia. Per afegitó, esberlen els consensos que, sobretot en matèria lingüística i educativa, havien regit entre nosaltres els darrers quaranta anys (si fa no fa).

La malaltissa obsessió de VOX —amb l’aquiescència del PP— amb la llengua queda plasmada en aquest pacte ignominiós (redactat en un castellà més aviat lamentable), que produeix vergonya aliena i fa entrar ganes de dimitir com a ciutadà. Són aquests els governants que ens mereixem? Uns governants que diuen i pacten obertament, sense anar més lluny, que desobeiran allò que estableix l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears? Tantes vegades com sigui necessari s’haurà de recordar que els polítics, amb la llengua catalana dels illencs, no poden fer allò que els roti fer en cada moment. En aquest sentit, és oportú evocar, en primer lloc, que la llengua catalana té el caràcter de llengua oficial (article 4.1); per tant, no pot ser ni una nosa per menystenir o per combatre, ni una eina de disputa o negociació política. És, senzillament, una de les dues llengües oficials dels illencs —al marge de tenir el caràcter de llengua històrica— i, en conseqüència, ha de merèixer el màxim respecte en tant que tothom té el dret de conèixer-la i fer-la servir (article 4.2).

Si, altrament, les institucions públiques de la CAIB estan obligades a crear les condicions que permetin arribar a la igualtat de totes dues llengües (article 4.3) i a normalitzar l’ús de la llengua catalana (article 35), es completarà el cercle de la insubmissió que promou el pacte PP-VOX en contra d’una llei orgànica com és l’Estatut. Perquè, com és obvi, les mesures acordades dirigides a minvar, a partir de diferents instruments, la presència del català a l’ensenyament i a rebaixar/eliminar el requisit de conèixer-lo per accedir a la funció pública, no van en la direcció ni de donar prestigi a una llengua oficial, ni de garantir el dret de tothom a fer-ne un ús normal en tots els àmbits de la vida social. El pacte de la vergonya, així doncs, proclama nítidament la voluntat de minoritzar encara més la llengua minoritzada i, al cap i a la fi, el propòsit d’incomplir l’Estatut. Això ho fa gent que es diu respectuosa amb la legalitat.

El pacte en qüestió constitueix, al cap i a la fi, la translació a la política insular de les pitjors mostres d’atavisme, de regressió cultural i lingüística i d’insolidaritat. Però encara caldrà fer una referència a la derogació projectada de la Llei de memòria democràtica, que perpetuarà la injustícia i representarà una humiliació —una nova humiliació— per a les víctimes del franquisme i una lesió —una nova lesió— a la seva dignitat. Víctimes que, cinquanta anys després de la mort del dictador, encara no els ha estat possible guanyar el reconeixement i el respecte, sense matisos, de les instàncies públiques. Per això, s’afirma amb justesa que el franquisme i l’acceptació de la repressió i dels assassinats massius que protagonitzà és present i ben present en una fracció prou notable de l’espectre ideològic dels partits polítics espanyols.