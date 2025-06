El minuto de oro

Siempre me he preguntado qué se siente al llevar en la muñeca un reloj de 300.000 euros, o de 1 millón, puestos a poner una cifra. Nunca podré vivir esa experiencia, aunque tampoco me quita el sueño.

Portar complementos de vestir de precios estratosféricos está al alcance de muy pocos. Lucir un objeto tasado en lo que cuesta un piso es un reclamo para los amigos de lo ajeno, como diría el añorado cronista de sucesos Damià Caubet. Así que en el Paseo Marítimo de Ciutat, o en la Marina de Ibiza, existen unas extrañas «gaviotas». Camufladas como turistas, acechan a los ricos y sus muñecas. Saben al instante cuando un reloj es bueno y cuando no. Pasan de imitaciones. Esperan el momento oportuno de conseguir el botín con un rápido gesto: soltar el reloj y hacerlo desaparecer. Visto y no visto. Como están organizados, el producto del robo no suele recuperarse. Proceden de Nápoles, Centroeuropa u otros lugares remotos. Aterrizan, otean, actúan y vuelan. A veces los pillan.

Ignoro si el seguro cubrirá las pérdidas a las víctimas. Muchos pensarán que les está merecido por su inconsciencia. Si la envidia fuera tiña…

Guardar estas joyas en casa tampoco parece buena idea. Numerosos futbolistas han visto sus mansiones desvalijadas (varias en la mayor de las Pitiusas), pese a costosas alarmas y aceradas rejas. Algunos de los asaltados habían salido antes en las redes sociales con sus pelucos de oro y platino. Tontos, tontos, más que tontos.

También tengo la duda de si un minuto en una máquina de esta categoría es diferente a los 60 segundos de otra del montón. En principio una hora en un cronómetro de gama altísima debería tener un plus. No lo creo.

Lo que sí es cierto es que la jornada no la cobran igual los pobres que los potentados. Pero eso es otro cantar.

Hay relojes de todos los precios. En tiendas deportivas venden aparatos por 12 euros, cuya pila dura años y años. Además, ofrecen otras funciones para entrenar con mayor énfasis. En las piscinas hay nadadores que no saben zambullirse sin el aparatito que les marca tiempos y distancias.

Si te das un garbeo por los souvenirs de Calvià encontrarás un amplio surtido. Por 15 euros puedes llevarte hasta cuatro. Otra cosa es para qué los quieres y cuánto te van a durar.

Una moda en auge es la de los relojes inteligentes, donde existen calidades para todos los públicos. Me compré uno por probar y para animarme a caminar por Palma.

Para mi sorpresa el GPS me decía que estaba andando por la Plaza de las Ranas de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando quería saber la distancia recorrida el artilugio se volvía loco. Las funciones de pulso cardiaco y tensión arterial eran también de rechifla. Ahí está, abandonado en su caja.

Desde tiempos inmemoriales los poderosos han pensado que se van a llevar al otro mundo su patrimonio. Va a ser que no. Faraones, reyes, príncipes, caudillos, emperadores, sumos sacerdotes y demás autoridades dispusieron, durante siglos, que sus panteones fueran el acabose. Tal presuntuosidad propició el inmortal gremio de los asaltatumbas.

Volviendo a las máquinas de medir el tiempo de sofisticada manufactura cabe recordar a unos chinos cachondos que, en plena guerra de aranceles, han recordado a los occidentales una verdad como un templo: una cosa es el coste de producción de un objeto de diseño exclusivo y otra lo que paga el vanidoso de turno.