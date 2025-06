La interminable comèdia de l’impost per dormir a hotels

Claudia Schiffer y Jaume Matas en la presentación de la tarjeta verde en la ITB de 2005. / CAIB

L’impost per dormir a places d’allotjament turístic (falsa ecotaxa) fou concebuda a la campanya electoral per a la V legislatura (1999-2003). Els partits d’esquerra varen prometre legislar una ecotaxa si guanyaven les eleccions. Aconseguiren el govern, en coalició, com a Primer Pacte de Progrés. No compliren la promesa de fer una veraç ecotaxa que substituïren per la «Llei 7/2001 de 23 d’abril de l’impost sobre estades en empreses turístiques d’allotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora de l’activitat turística i la preservació del medi ambient». L’objectiu era «la recaptació destinada a la dotació del Fons de rehabilitació d’espais turístics». Des de l’inici aquest nou impost es va batejar amb el malnom d’ecotaxa.

El nou impost, disfressat de falsa ecotaxa, no era una taxa, ni cànon, ni tribut (signifiquen el mateix) que han de tenir una finalitat única i concreta i si és «eco» ha de ser estrictament ambiental i preventiva. Simplement es va fer un impost per recaptar doblers per a destinació indefinida. Va quedar una cosa confusa i contradictòria, creant un camp adobat per a la demagògia. El professor de macroeconomia de la UIB Javier Rey-Maqueira apuntava a un article titulat «¿Es la ecotasa un impuesto ambiental? ¿Da lo mismo?» (DdM 6 juliol 2000): «Para que no haya confusiones, la ecotasa, tal como está diseñada no es un impuesto ambiental, y además lamento decirles que no da lo mismo»

Els empresaris en feren un furiós rebuig, sense demostrar res dels seus predicats efectes negatius. Tant la Federació Empresarial Hotelera, la CAEB, el PP (des d’Aznar fins a Matas, ministre de Medi Ambient aleshores, perillant el transvasament de l’Ebre) es fartaren de demagògia predicant llur derogació si governaven. Fins el punt que la majoria d’hotelers amenaçaren al personal que «si votaven els partits del pacte de progrés no obririen els hotels».

A la següent legislatura, la VI (2003-2007), amb el govern del PP i Jaume Matas de president el primer que es va fer fou derogar la Llei 7/2001. Es va crear, amb substitució i excusant una millor finalitat ambiental, la «Targeta verda» que adquirida de manera voluntària per turistes i residents, per 10 euros, que oferia descomptes a determinades activitats d’oci. De fet els turistes no la compraren malgrat que el govern Matas pressionà i quasi obligà a hotelers a bestreure-la i oferir-la. La venda fou pràcticament nul·la de les 300.000 que s’oferiren el primer any.

La coalició d’esquerres tornà guanyar les eleccions de la IX legislatura (2015 – 2019) amb Francina Armengol de presidenta. Va néixer la «Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i mesures d’impuls del turisme sostenible». Amb la missió de recaptar doblers per fer inversions i despeses (la llei no diu en concret sobre què) aprovades pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (?). Ja de tot d’una la van anomenar, a manera inventada i enganyívola «l’impost del turisme sostenible» i posteriorment, amb més confusió una altra vegada, el malnom «d’ecotaxa». Així, en lloc de moure cultura i comprensió es fomenta incultura pel sistema de mentalització fins el punt que la majoria de ciutadans estan convençuts que és una veraç ecotaxa. És el sistema que com més confusió es crea és més bo de fer creure una cosa.

Els objectius argumentats pel Govern de torn, en defensa del nou impost eren «d’una banda, compensar la petjada ecològica de l’activitat turística i de l’altra, ajudar a canviar el model perquè aquesta activitat sigui sostenible des del punt de vista ambiental, econòmic i social. Amb aquest nou tribut els nostres visitants contribuiran a preservar les nostres Illes». També es defensava que «aquest impost ... ens permetrà a la llarga, millorar la nostra competitivitat posant l’èmfasi en la qualitat i amb la sostenibilitat, i no en la massificació».

Qui pot estar convençut que s’ha complit la prospectiva de tots els objectius de les dues falses ecotaxes? El resultat actual és de sobresaturació que va incrementant. A l’actual legislatura aquest impost a estat motiu de ferm debat sobre si s’ha de pujar el seu import (que més minso no pot ser) i fins quina quantitat. Els partits de l’oposició pensen, ingènuament, que és cosa necessària per minvar massificació i poder decréixer. El govern PP-Vox i hotelers no volen que es pugi per por que venguin menys turistes i hi hagi decreixement, cosa contrària al creixement que de veres fomenten.

Ambdues posicions són una bajanada. És la falsa ecotaxa la fórmula absoluta per evitar la massificació i sobresaturació? No té gens d’incidència preventiva. No és per aquí que s’han de cercar solucions vers la sostenibilitat i evitar increment progressiu de sobresaturació, destrucció de turisme i ofegor del residents de dret. Se sap bé el que s’hauria de fer i no es vol fer.