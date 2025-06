Aturem la destrucció sistemàtica de Mallorca

La presidenta del Govern, Marga Prohens / CAIB

La setmana passada la sra. Prohens va pactar amb l’ultra-dreta els pressupostos de la Comunitat Autònoma. Els progressistes sempre hem entès que tenir un Pressupost aprovat suposa un avanç en polítiques, serveis públics i drets. Però en aquest cas suposen una involució i pèrdua de drets dels ciutadans. Prohens, a canvi d’estabilitat i mantenir la cadira, ha comprat tots els postulats de Vox en llengua, cultura, identitat, educació, criminalització dels menors migrants, derogació la llei de memòria democràtica, etc. Són els pressupostos de la vergonya i de la traïció a la societat balear. En comptes de ser una cosa positiva per a la nostra terra és un fet molt trist i que ens torna a temps de negror.

La mateixa setmana passada vàrem tenir el Debat de Política General al Consell de Mallorca. Els discursos del president Galmés varen ser decebedors i també ens va deixar ben preocupats. El sr. Galmés segueix fent oposició a l’oposició, en comptes de governar i dur el timó de Mallorca. El PP no te en compte els problemes reals de la gent, que han provocat un empitjorament del benestar i qualitat de vida a una important part de la societat. Així el PP executa un pla clar i preconcebut per aconseguir la destrucció sistemàtica de Balears i la Mallorca que coneixem. D’això va l’acord pressupostari PPVox anunciat el passat divendres.

Galmés no va dedicar ni un segon del seu discurs a parlar de l’enorme esforç que requereix comprar o llogar un pis a Mallorca, cada vegada més inaccessible. No és el seu problema, no te competències, va dir.

La massificació turística és una amenaça que ja afecta la qualitat de vida dels residents, que se senten exclosos de la seva barriada, ciutat o poble. I davant d’això només veiem fum blau del PP i tacticisme polític. Es fan meses i s’elaboren plans d’experts, però els decrets lleis que s’apliquen garanteixen més turistes i més pressió cap el nostre territori.El PP diu que farà menys promoció turística, però preveu el major pressupost del Consell per fer propaganda.

El col·lapse diari a les carreteres i la incapacitat del PP de posar-hi remei que no amb més carrils i més asfalt, són un altre exemple d’aquesta precarització que pateix Mallorca. Fan un Estudi de càrrega de la xarxa viària per amagar acte seguit les conclusions que no els interessen. Ara promet una Llei per limitar l’entrada vehicles, però el seu soci de Vox no hi està d’acord.

Els mallorquins ja estan acabant la paciència: massa turistes, massa cotxes, massa creuers, i ara també massa fems. Els que han d’arribar a Ibiza per ser incinerats a Mallorca, en una operació que ha imposat Prohens, i de la que no en coneixem cap detall.

Serveis socials estancats, amb llistes d’espera de dependència que desesperen, a les residències de gent gran i al Servei d’atenció a domicili, mentre que hi ha llits buits, plantes tancades pendent de fer-hi obres que no comencen mai, o centres de dia acabats i tancats per voluntat política.

Tot i tenir nivells d’atur baixos i una economia que creix, augmenta el número de treballadors pobres, creixen les cues de la precarietat, i les persones que no tenen un sostre, mentre que Galmés i Prohens miren cap a una altra banda.

El PP destrueix el territori per beneficiar a uns quants especuladors, normalment als més poderosos. Deixen urbanitzar el sòl rústic per fer-hi pisos cars. Aquesta aberració també forma part del pacte de Pressupostos amb Vox. Qui estima Mallorca no la destrueix!.

La societat mallorquina no pot consentir aquesta destrucció sistemàtica de la nostra terra que en fa el PP. Ho hem d’aturar. Per això, hem alçar la veu. Des de les institucions, fent oposició dura i contundent. I des de la societat civil, tornar-nos a mobilitzar dia sí, dia també, com vàrem fer durant la legislatura de’n Bauzà, per aturar d’una vegada la involució moral, social, cultural i mediambiental de la nostra terra. n