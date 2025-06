Pares tan dispares

La actualidad mediática crea simetrías asimétricas. Olvide el fondo, el calado, la cantidad de verdad que contiene el producto o las trazas de trola que se puedan encontrar y disculpe si no le pasa como a mí, pero confundo físicamente al hermano de Pedro Sánchez con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Veo a uno y veo a otro y no sé a quién veo, sólo varones de mediana edad, complexión similar, bastante prisa, fotografiados en la calle camino de un juzgado. Póngalos en una rueda de reconocimiento de sospechosos y verá cuánta confusión producen.

¿Cuánto influyen que, aunque las causas sean muy diferentes, las provincias dos, las repercusiones económicas desiguales y la defensa política de distinta intensidad, hayan acabando contraponiendo los tertulianos más gladiadores a uno con otro, al hermano con el novio, al amador con el david, al quirón con el castejón, y ya no sepa a quién se atribuyen los presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencia y a quién las acusaciones de fraude fiscal, facturas falsas, corrupción en los negocios y administración desleal.

Es peor lo de las fiestas que no hubo, me refiero a la del presidente valenciano Carlos Mazón en el parador de Teruel durante la Covid y la del exministro José Luis Ábalos en el restaurante El ventorro durante la dana. O al revés. Tan contradictorias en apariencia -una comida de nivel en un ventorro y una orgía en un parador- que parecen intercambiadas. Es más fácil imaginar una orgía de sobremesa en un ventorro que en un parador nacional, donde es más fácil imaginar un banquete de copete. Claro que las fiestas no son las mismas y las consecuencias tampoco, pero ahí están compitiendo en intensidad y elementos, en fantasías de comer y copular durante tiempo y hasta el destiempo, en todos los foros. El par es tan dispar que una fiesta nadie la afirma y la otra la niegan todos, pero menudo barullo están montando. Prometo estar más atento con las cosas que nos distraen.