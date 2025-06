El precio de los presupuestos del Govern Prohens

Marga Prohens durante la presentación de los presupuestos / Guillem Bosch

Tras un intenso periodo de negociación, varios meses de retraso y muchas palabras gruesas, Marga Prohens ha conseguido sacar adelante su segundo presupuesto: 7.469 millones, un 2% más que el pasado año. Unas cuentas que le permiten seguir desplegando su proyecto político, pero por las que ha pagado el alto precio de plegarse a prácticamente todas las exigencias de Vox. La ultraderecha balear ha introducido en el acuerdo elementos similares a los exigidos a Mazón en Valencia. Los populares compran el marco ideológico y amplifican su expansión, con políticas que devalúan la lengua propia en la educación y en la Función Pública, entierran la memoria histórica, alientan el rechazo a la inmigración y el pacto verde y, no menos preocupante, alimentan reticencias a contrapesos propios de una sociedad democrática. El primer punto del acuerdo alcanzado en Balears contempla la retirada de subvenciones a patronales y sindicatos, organizaciones representativas de empresarios y trabajadores situados en el punto de mira, como las dedicadas a la promoción del catalán o a la atención de los migrantes. Más allá de las medidas concretas, de la involución que puedan acabar produciéndose o no en los distintos ámbitos, inquieta la deriva autoritaria que destila. El texto habla de «reducir aquellas partidas existentes para el desarrollo de políticas de carácter ideológico que no respondan a las necesidades de la ciudadanía». Siguiendo este principio, debería eliminarse el plan de segregación lingüística en las aulas por la escasa demanda que generó en las familias. Sin embargo, se refuerza el delirio de la nueva superioridad moral, alentada por el avance del populismo en el mundo, que condiciona el ideario de las fuerzas conservadoras tradicionales y noquea a las progresistas. Manuela Cañadas presume de «victoria moral y política» y apunta a nuevas metas: «No vamos a parar hasta que tiremos el decreto de mínimos». Prohens celebra haber dotado de «estabilidad» a su Ejecutivo y a la comunidad mediante un acuerdo que, «con respeto absoluto al Estutat d’Autonomia», ha salvado las líneas rojas de ambas formaciones y ha sabido «entender cuál es la correlación de fuerzas». La coletilla muestra la capitulación al gobierno en solitario, libre de ataduras, que pregonó tras la ruptura generalizada que impuso Abascal en todos los territorios, también en Balears, y que ahora ha revertido. La presidenta popular se asegura tranquilidad, al menos hasta nueva orden de Bambú en su juego de asfixiar y oxigenar, en dosis alternas, según la conveniencia. Tampoco ha tenido inconveniente Prohens en incumplir la palabra dada a las fuerzas progresistas, cuando le sacaron del atolladero de las histriónicas enmiendas de Vox a cambio de salvar la memoria histórica. De nuevo, a la fosa. «Ha conseguido hacer bueno a José Ramón Bauzá», recrimina a la presidenta una izquierda desdibujada y desconectada de las inquietudes de la sociedad que en aquel tiempo protagonizó la desbordante marcha de las camisetas verdes. El nivel de malestar y la capacidad de movilización se pondrá a prueba el próximo 15 de junio con la protesta por el derecho a la vivienda y contra la saturación, asuntos en los que todos han fracasado. De momento, Prohens entrega a Feijóo más munición, otra comunidad popular con presupuesto que restregar a Sánchez , casi resignado a una nueva prórroga.