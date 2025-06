Lo que no tenemos

Los árboles son como los dioses lares de una ciudad. La cuidan y protegen, pero también sentencian lo que ya es irremediable. Por ejemplo, los pinos. El pino mediterráneo no es una especie originaria, sino invasora, pero estamos tan acostumbrados a él, que ya no sabríamos ver nuestro paisaje sin pinos –Lo pi de Formentor como hermenéutica insular– y en Palma vamos camino de ello. Por eso digo que debemos tomárnoslo como una sentencia por nuestra mala cabeza.

El pino, bien cuidado, es muy hermoso y pensemos en Roma. El pino mediterráneo, el más sencillo, se vuelve un pino majestuoso si se cuida el tronco y talan sus ramas secas o desmadejadas, dando formas redondas a las distintas copas o a una sola. En Palma quedan algunos así, pero pronto no tendremos ninguno. En la desgraciada reforma del Paseo Marítimo –tan molesta para los vecinos de toda la zona y cuyas malas consecuencias pagará toda la ciudad–, lo primero que ocurrió como síntoma fue la tala de un maravilloso pino del parterre central. Fue la señal de lo que se nos venía encima. Al cabo de poco tiempo cayeron, uno por uno, los tres pinos del Bar Tres Pins, tan históricos como el antiguo Hotel Kursal, que había caído años atrás. El paisaje nunca será el mismo: el exceso de arbolitos en el nuevo Paseo Marítimo ha convertido en mossonada lo que era elegante austeridad fifties, como en el Paseo de los Ingleses de Niza o en La Corniche de Beirut antes de la(s) guerra(s). Pero en toda esa zona trasera tan perjudicada –Son Alegre, Son Armadams y S’Aigo Dolça, principalmente, además del Paseo en sí– hubo contagio arboricida y a él voy también.

El perfil de la plaza Churruca –cuyo nombre pudimos salvar algunos cuando se empeñaron en someter al almirante dieciochesco a la Ley de Memoria Histórica– era, gracias a sus pinos romanos del fondo, un paisaje de los que ensanchan el pecho y ennoblecen la mirada. Su encuadre de fondo, oscilaba entre la espléndida luz del mar por la mañana, una luz cremosa y ‘noucentista’ al ir acabando la tarde y minutos antes de caer la noche, una estampa simbolista. Y añadía la generosidad romana, repito, al carácter de la plaza, donde destaca el estupendo edificio de arquitectura brutalista que también adoptó el nombre de la plaza. Pues bien: esos pinos desaparecieron como por ensalmo de la noche a la mañana y dejaron uno solitario, débil recuerdo de su antigua presencia acompañada. La sensación que nos queda oscila entre la desprotección natural y la orfandad que provoca una fechoría estética. Ustedes dirán: pero eso no tiene nada que ver con el Paseo Marítimo y es cierto: sólo el efecto contagio. Como el incesante número de TIBS subiendo y bajando por Andrea Doria, desvío debido a la reforma.

Por desgracia o suerte no tenemos apenas trenes y esa nostalgia mallorquina del viaje imposible en tren se ha visto neutralizada con el desastre peninsular de RENFE. La falta de trenes es como la falta de ríos: sin ellos no podemos entender del todo la poesía de Antonio Machado, ni tantos aspectos americanos: de William Faulkner a la pesca con mosca o la vastedad amazónica, pero nos evitamos el desastre ferroviario. Una de las cosas que nos hacía ilusión de los viajes era tomar el tren y hacer largos recorridos en él. Ahora –día sí y otro también– sólo falta que aparezcan los indios y los asalten cuando están parados durante horas en medio de un secarral apache. Ésta es una de las pocas carencias que ahora nos favorece en vez de perjudicarnos, ya saben: el exceso es peor que el austero defecto. Y de paso, nos salvamos del apagón general en el que se sumergió la Península, que ya es algo. Lo que no quita que tengamos que acostumbrarnos al nuevo Paseo Marítimo y como los que disfrutamos del anterior vamos teniendo una edad, pues nada. Pero, por favor: ya que van lanzados, no toquen el Paseo Sagrera: déjenlo como está por los siglos de los siglos, amén.

Mientras tanto, entre tantas obras y reformas, podemos ir pensando si ya estamos en el día en que debemos hacernos la siguiente pregunta: ‘¿Nos quedarán a los mallorquines casas para vender?’ Mucho se habla de las migraciones, pero apenas de los migrantes palmesanos –y de tantos pueblos de la isla– obligados a desplazarse cada vez más lejos –¿lejos, de dónde?, decían los judíos– debido a la carestía inmobiliaria y a la casi inexistencia de pisos y casas vacías. Ahora se habla mucho de no poder comprar y es un grave problema, pero la verdadera maldición llegará con el tiempo en el que ni vender se podrá porque ya no habrá qué.