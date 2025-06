Elle, luego existo (aunque el diccionario no lo admita)

El otro día intenté registrarme en una aplicación para pedir comida. Me preguntó mi género. Las opciones eran: «Hombre», «Mujer» o «Prefiero no decirlo». Elegí esta última y, sin mediar palabra, la app me sugirió una ensalada sin aliño y una galleta sin gluten. Intuí que estaba siendo castigado. En el siglo XXI, quien se niega a definirse es sospechoso de serlo todo. O peor aún: de pretender inventar una categoría nueva. Y eso, ya se sabe, confunde.

Vivimos en un mundo que etiqueta hasta los plátanos —«de Canarias», «de cultivo ecológico», «con denominación de origen»—. ¿Cómo no íbamos a hacer lo mismo con las personas? Todo debe encajar: en casillas, formularios, estanterías de supermercado. No hay espacio para el desborde. Por eso, cuando alguien no responde al binarismo clásico —hombre o mujer, sí o no, cero o uno—, el sistema no lo reconoce como una variación, sino como una amenaza.

Recientemente, un profesor de secundaria en una escuela pública de la Comunidad de Madrid solicitó la baja laboral. No por enfermedad física, sino por exceso de realidad. Se identifica como no binario. Las familias se quejaron; reclamaban pronombres que pudieran subrayar sin lugar a dudas. El claustro lo trató como si fuera portador de una enfermedad contagiosa: la incomodidad para el lenguaje.

El verbo ser no admite matices: eres o no eres. Pero ¿qué ocurre cuando alguien, sencillamente, no encaja en esa sintaxis? El diccionario se convierte en un campo de concentración ortográfico. Si tu identidad no figura allí, eres un apátrida gramatical, un sin papeles del lenguaje. A quienes se identifican como «elle», el sistema no los corrige: los mutila con palabras que nunca pidieron. No basta con decir: «Me siento fuera de la norma». Es preciso registrarlo, nombrarlo formalmente con una etiqueta que supere el control de calidad institucional. Y si esa etiqueta no existe, peor para ti. No binario. ¿Qué significa? Nada concreto. Y, justamente por eso, lo dice todo.

¿Quién puede habitar una gramática que lo niega? Decimos: «es profesor» o «es profesora». No decimos «es profesore», salvo que queramos ganarnos un correo airado del Departamento de Lengua. El verbo ser es, además, un guardia fronterizo implacable: no admite ambigüedades. Es el verbo del carné de identidad, del certificado de nacimiento, del DNI. El verbo con el que te entierran: «Aquí yace Fulano. Fue.» Pero ¿qué ocurre si alguien no se reconoce en esa conjugación? ¿Si no quiere ser ni dejar de ser, sino simplemente fluctuar?

No hablamos de un problema menor. Porque la palabra es anterior al cuerpo: nacemos inmersos en un lenguaje que ya ha decidido por nosotros. Por eso, cuando una persona no binaria pronuncia «elle», el universo simbólico tiembla. No por esa sílaba impura, sino por el agujero negro que abre en la sintaxis del mundo.

La escuela, que debería ser el lugar donde se aprende a imaginar mundos distintos, se convierte con demasiada frecuencia en una fábrica de categorías. Niños de seis años repiten sin pestañear: «Sujeto, verbo, predicado». Padres de cuarenta protestan porque no saben si deben decir «elle le explicó» o «le elle explicó». Los profesores intentan enseñar sin conjugar el escándalo. El resultado: un docente menos y un aula cada vez más anclada en el siglo XIX.

Hay quien piensa que lo no binario es una moda, como el zumo de remolacha. Pero no es una tendencia pasajera: es una grieta. Y las grietas, en este caso, no se pueden tapar sin que tiemble todo el edificio. Porque el problema no es la identidad de quien se nombra «elle». El verdadero problema es que su sola existencia cuestiona los cimientos de lo que damos por natural. Eso provoca vértigo. Y el vértigo se convierte en odio. Y el odio, en «preocupación por los niños».

¿Por qué, cuando los escritores inventan palabras que a veces resultan absurdas o carentes de sentido, se les considera genios del lenguaje, mientras que cuando alguien dice «elle» suele generar confusión o rechazo? Porque el lenguaje oficial premia la creación literaria como obra de arte, pero penaliza la disidencia identitaria que desafía las normas establecidas. Los neologismos literarios se perciben como juegos creativos legítimos, mientras que «elle» es interpretado como una amenaza a la rigidez binaria del lenguaje cotidiano y administrativo. Celebrar la invención artística es fácil cuando no altera las estructuras de poder; cuestionarlas, en cambio, provoca alarma y resistencia.

Wittgenstein afirmaba: «De lo que no se puede hablar, es mejor callar». Quizás ha llegado el momento de invertir la fórmula. No con solemnidad filosófica, sino con el sarcasmo de sobremesa: de lo que no se quiere hablar, mejor gritarlo. Y cuando alguien dice «elle», no está buscando una floritura gramatical; está gritando: «¡Aquí estoy, aunque el diccionario me niegue!». El problema no es que no sepamos nombrar lo no binario, sino que no queremos. Y aquello que no se quiere nombrar, se borra, se ridiculiza, se diagnostica como baja médica y se trata como alta patológica. Pero el lenguaje, por más que se vista con la toga de la Real Academia, no es un mausoleo: es un campo de batalla. Y a veces, lo más sensato no es callar, sino hacer ruido con los pronombres.