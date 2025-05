No sabemos volar. SOS aceras

Hasta que mis hijos cumplieron 8 años, los acompañé a pie al cole, momentos que no cambiaría por nada. Sin embargo, un detalle lo hacía todo más difícil: el complicado camino hacia la escuela. Todos sabemos que la mayoría de los pueblos de Mallorca tienen aceras impracticables por razones históricas y que, por lo tanto, en infinidad de ocasiones hay que caminar por la calzada, donde los vehículos nos adelantan dándonos pocas garantías de tranquilidad y seguridad.

De camino al cole, mientras caminábamos por la calzada, aprovechábamos los tramos de acera que eran un poco más amplios, siempre en fila india y vigilando la cabeza de los niños, porque las pequeñas aceras también tenían su peligro: los espejos de los coches que pasaban podían golpearlos. A partir de estas imágenes, os lanzo esta pregunta: ¿Acaso no es lógico que las calles den cabida a niños pequeños, sillas de ruedas y, cómo no, a nuestros mayores, que o bien necesitan de alguien a su lado o bien tienen dificultades para moverse? Lo que tenemos en lugar de aceras accesibles es un bordillo gigante donde no puedes ir con niños de la mano ni caminar con tranquilidad, porque, además, está lleno de publicidad de comercios o bien de señales de tráfico, o son planos inclinados delante de la entrada a garajes. Y si hay una acera practicable, desde el Ayuntamiento se permite plantar una terraza. Se trata de un incumplimiento sistemático de la normativa de accesibilidad, cuya aplicación permitiría que todo el mundo pudiera desplazarse por el espacio público, sin importar su condición física o psicológica. La famosa plataforma única y una correcta redistribución del tráfico vendrían a resolver estos problemas. A pesar de este incivismo del diseño urbano y de la administración, ese recorrido incómodo y diario hacia el cole conectaba a mis hijos con los vecinos con un «Bon dia!». Además, ese pequeño trayecto les servía de intervalo entre la cama y el pupitre. La evidencia científica nos muestra que ir al cole de forma activa les educa en el hábito de moverse para sentirse mejor consigo mismos y les carga de oxígeno para tener un mejor desempeño y rendimiento escolar. Casi todos tuvimos esa experiencia cuando éramos niños, primero acompañados y luego yendo solos al cole. Eso nos dio seguridad en nosotros mismos, así como el recuerdo de innumerables charlas con los compañeros del recorrido. Gracias a eso, llegábamos al cole de buen humor y con mil planes por hacer. Hoy en día, las condiciones del tráfico y del diseño de la calle están haciendo que, por miedo, cancelemos esta experiencia en la vida de nuestros hijos e hijas. Simplemente se necesita voluntad política y copiar los cientos de ejemplos que están en movimiento en otras ciudades y pueblos, y así poder ser pueblos mejores, justamente para quienes los hacemos: sus habitantes, cuando vamos a pie.