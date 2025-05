Presidenta Prohens, està realment tranquil·la?

Presidenta, vostè sap que ha traspassat una línia molt perillosa. I no només per permetre que es torni a posar en qüestió la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears, sinó per fer-ho traint un acord parlamentari i una paraula donada que vostè mateixa va assumir davant tota la ciutadania.

El desembre passat, arran d’un error en la votació del seu grup, el Partit Popular va arribar a un compromís clar: no derogar la Llei de Memòria. I aquest compromís va permetre desencallar una situació delicada. Avui, però, aquest acord ha estat dinamitat per obtenir l’aprovació dels pressupostos gràcies a Vox. Això no només és greu. És indigne.

Presidenta, vostè potser avui governa, però no lidera. Perquè liderar és saber que hi ha qüestions que no poden ser moneda de canvi. Que hi ha principis que no es venen, ni es pacten, ni s’entreguen a l’extrema dreta per garantir una votació. I un d’aquests principis és la dignitat de les víctimes de la repressió franquista.

Quina imatge està donant a la ciutadania? Quin exemple ofereix als joves, a les famílies, a la societat civil? Que la paraula d’una presidenta no val res? Que es pot pactar avui i trencar demà? Que els drets humans es poden negociar segons convingui?

El seu silenci davant els postulats antidemocràtics de Vox la fa còmplice. Perquè permet que es banalitzi el dolor de qui va patir persecució, tortures, afusellaments, exili o silenci durant quaranta anys. I perquè trenca un consens democràtic fonamental: la memòria no es toca.

No estem davant d’un desacord polític més. Estem davant d’un atac frontal a un dret reconegut per Nacions Unides i reiteradament reclamat a Espanya per diverses instàncies com el Comitè contra la Desaparició Forçada. El que fa avui el PP no només és un retrocés intern, sinó un incompliment dels estàndards internacionals de drets humans. I mentre països com Alemanya han construït una cultura del record exemplar, aquí seguim discutint si cal recordar, si cal reparar, si cal dignificar.

Presidenta, vostè deia que governaria amb valors, amb responsabilitat, amb paraula. Doncs miri’s al mirall i respongui: està realment tranquil·la sabent que ha venut les víctimes del franquisme per salvar els seus comptes? Està tranquil·la sabent que ha trencat un acord polític només perquè Vox li ha apujat el preu?

És greu la derogació. Però encara més greu és que provingui d’un govern que havia pactat no fer-ho. Això no és un error. És una traïció.