Si tu vols, a vegades, pots; o no

Vivim contaminats de missatges mega positius; pot sonar a oxímoron, però som, no a les portes, sinó ja immersos en una realitat xopada de missatges «Mr. Wonderful» tals com:

Si tu vols, pots.

La gente con metas triunfa porque saben a dónde van.

Si puedes soñarlo, puedes hacerlo.

Las cosas buenas pasan a quienes las esperan.

Todo saldrá bien porque tú eres la leche.

Com va escriure Eva Piquer, que «tot anirà bé» és un desig disfressat de pronòstic. Que, lluny d’anar tot bé, hi ha coses que van fatal. Sovint hom fa el que pot i més, i la realitat no fa més que pegar-te una galtada. A part de fer sentir impotent a qui no assoleix les fites desitjades, malgrat haver-ho posat tot de la seva part, hi ha l’afegit de sentir-se encara pitjor per no haver estat part protagonista d’aquesta pluja de missatges mega positius, que quasi sempre són mentida. És a dir, es té una doble frustració: la de no haver aconseguit el propòsit i la de sentir-se fatal per quedar exclòs o exclosa del «si tu vols, pots».

El jovent té un panorama bastant descoratjador. Hi ha diversos factors reals que catapulten l’optimisme desmesurat. Fa unes setmanes, sortia als mitjans els anys de salari que necessita una persona per adquirir (comprar) un habitatge; idò bé, hem passat de què als anys 80 es necessitaven 3 anys a què als anys 20 es necessiten 7 anys de salari anual íntegre. Segons l’Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España, només el 18% dels joves poden independitzar-se de la llar familiar. Són dades dramàtiques.

Tot i això, la formació segueix essent la millor inversió. El Consell de la Joventut de les Illes Balears, el març passat, va assenyalar que un 25% dels joves amb estudis universitaris s’emancipa, front al 8% dels joves amb només estudis secundaris. No em cansaré de repetir aquesta frase: a més formació, més feina i millors condicions laborals i, de retruc, de vida.

Un altre factor que desmitifica l’optimisme es troba en l’àmbit emocional i social. El Ministeri de Sanitat, juntament amb l’OMS, acaba de presentar l’estudi HBSC, que observa un augment del malestar psicosomàtic entre els adolescents, elevant-se del 27,8% el 2018 al 38,5% el 2022. Aquesta problemàtica afecta més les al·lotes, on la prevalença arriba al 51,2%, en comparació amb el 25,2% dels al·lots. La incidència d’aquests malestars s’incrementa amb l’edat, i és particularment aguda en les al·lotes de 17-18 anys, on arriba al 60,3%, davant del 28,4% dels al·lots de la mateixa edat. Aquest malestar inclou símptomes com mals de cap, problemes de son o irritabilitat. Els factors que poden influir en aquestes dades són diversos: dependència dels mòbils i les xarxes socials, nivells extrems d’autoexigència amb fites altíssimes, sobreprotecció educacional, sentiments negatius sobre el futur, entre molts altres.

Això sí, en altres àmbits, que no venen gaire al cas, hi ha coses que segueixen com sempre: en l’àmbit sexual, la marxa enrere segueix tenint molts adeptes, i el porno continua creixent de forma alarmant, essent un referent per a molts al·lots que volen replicar el que han vist a internet. També hi ha novetats: cada vegada més joves fumen vapers en lloc del tabac tradicional. Per no parlar de l’augment dels casos de suïcidi en la població juvenil, que mereix un article sencer.

De sobres sabem que cal fer reforçament positiu en l’educació i l’acompanyament al jovent. Però no ha de ser un reforçament fora de joc. No feim cap bé, ni com a societat, ni com a mares i pares, ni com a xarxa d’amics, en dir i repetir frases com: «quin crac!», «campió!»—que, per cert, solen ser adreçades al sector masculí. Hem de fer un pensament, deixar espai a la frustració, promoure l’esforç enfront de l’anar viu, crear rutines, practicar la humilitat, delegar en tasques quotidianes, fomentar la solidaritat, procurar la igualtat, etc. I, en tot aquest cúmul de propostes, seguir lluitant —o començar a fer-ho— perquè les al·lotes no es menystinguin ni tenguin aquesta por al ridícul que ha calat dins la societat des de fa centenars d’anys, tan educacional i tan lamentablement arrelada en els comportaments quotidians. Tanmateix, les dades empíriques apunten que les al·lotes treuen millors notes que els al·lots.

Hi ha, doncs, dos tipus d’entrebancs: els imposats pel moment social i econòmic (accés a l’habitatge, condicions laborals, etc.) i els autoimposats, que depenen de tots nosaltres (educació a les llars, campanyes publicitàries, estereotips atàvics erronis, etc.).

Intentem, idò, actuar en allò on hi podem ficar cullerada. Aturem comportaments quotidians que fan molt de mal; canviem el «quin crac» per «a vegades les coses no surten com les desitjam, i no passa res si t’hi has esforçat». Canviam? Si tu vols, ara sí, pots!