¡Que viene la UCO!

Tras la publicación por El Mundo de los wasaps del presidente del Gobierno y Ábalos y de la videoconferencia publicada por El Confidencial entre la fontanera del PSOE Leire Díez, acompañada de unos turbios acompañantes del mundo de la abogacía y de la empresa, y otro empresario llamado Hamlyn, refugiado en Dubái, investigado por la Fiscalía por el desfalco de 154 millones de euros al IVA en la venta de hidrocarburos, se aguardaba con gran expectación un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre las andanzas de Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, sobre adjudicaciones de obra pública en el País Vasco y Navarra. Pero el informe se retrasa mientras el ministerio de Interior parece entrar en combustión al conocerse la dimisión del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, colaborador de Marlaska desde 2018. No parece descabellado relacionar esta dimisión con los reproches al ministro desde presidencia del Gobierno por no controlar a la UCO y, concretamente al jefe del departamento de Delincuencia Económica, el teniente coronel Antonio Balas Dávila. Todo lo había contado hace meses Víctor de Aldama. Todo se ha confirmado. Sánchez exigía pruebas. Las tiene.

Vale la pena entretenerse en la figura de la tal Leire Díez. Esta señora, en diálogo con el presunto delincuente Hamlyn, le requería información comprometedora contra Balas y le ofrecía como contrapartida pactos con la Fiscalía, la abogacía del Estado y hasta de «la Foral» para aliviar su situación procesal. Nada menos que con subordinados de García Ortiz y Bolaños. Un contertulio comentaba: «si Balas está muerto, mejor». También se la sitúa en conversaciones con Rubén Villalba, implicado en la trama Koldo, para atacar a Alejandro Luzón, fiscal anticorrupción y a su segundo, José Grinda, acusadores del caso 3% de Convergencia. Desde el Gobierno se desmarcan y desde el PSOE se emite un comunicado diciendo que Leire Díez no está a sueldo del partido. Ella dice que hacía un trabajo periodístico investigando la trama de la estafa de hidrocarburos. Veamos. Esta señora es militante del PSOE. Fue teniente de alcalde de un municipio de Cantabria, jefa de comunicación de ENUSA, empresa pública, y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos hasta 2024. Aparece en multitud de fotografías con Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, José Luis Ábalos, Iceta, Patxi López. No parece un mindundi. Una militante agraciada con puestos extraordinariamente bien retribuidos de la administración no acaba de encajar con la calificación del PSOE: «Es como el pequeño Nicolás». Es muy significativa la argumentación del PSOE para exculparse, «no está en nómina», como si los sueldos de los militantes del partido en empresas públicas se correspondieran a su extremada competencia laboral y no a objetivos políticos y clientelismo. La fontanera fue fotografiada entrando y saliendo de Ferraz como Pedro (Sánchez) por su casa. Que la excusa sea tan pueril e inverosímil indica la desesperación de un PSOE acorralado, que, para escapar de la evidencia, bracea sin control y se hunde en las arenas movedizas del ridículo.

El PSOE dice que va a abrir un expediente (informativo, no disciplinario) a la militante que se ufana de ofrecer a presuntos delincuentes pactos con el Estado (Fiscalía, abogacía del Estado) a cambio de informaciones que desacrediten al propio Estado. No están indignados por su conducta. No van a expulsarla. A lo más que han llegado, por boca de Patxi López, es a decir que, si se demuestra que lo publicado es cierto (sic), es absolutamente rechazable. Lo que cabe interpretar como una demostración implícita de su protagonismo, que ya fue anunciado hace meses por El Confidencial. La estratagema del PSOE es siempre la misma. Con quienes se indignan no es con Leire Díez, una de los nuestros, sino con la derecha y la ultraderecha que, según Bolaños, atacan a personas inocentes por el hecho de que son progresistas. Ábalos, Koldo, Begoña, David Sánchez, Santos Cerdán, Pedro Sánchez, el equipo A del progresismo. Koldo es Míster T, el que con una mano sostiene los avales de Sánchez y con la otra el portfolio de sobrinas.

La estrategia de defensa del Gobierno es siempre la misma; sean las informaciones de El Confidencial sobre la cátedra y recomendaciones de Begoña; las que atañen al rescate de Air Europa; sean los wasaps de Ábalos y Sánchez, sean las acusaciones de Aldama contra Santos Cerdán implicándole en comisiones (hace quince días hizo por primera vez preguntas en el Congreso sobre adjudicaciones, como coartada ante el informe de la UCO), todas ellas constituyen delitos gravísimos que van a denunciar en los tribunales. Pero pasa el tiempo y no se sustancia denuncia alguna en sede judicial. Pero el Gobierno no está solo, el equipo A se completa con sus terminales periodísticas, que son numerosas. Dicen las terminales, concordando con fango y mentiras, que todo ese maremágnum de informaciones no son más que excesos persecutorios; que esos casos denunciados de corrupción en los que podría haber intervenido Sánchez, no pasarían de ser pequeñas corruptelas, que no habrían tenido mayor trascendencia política de no ser porque Sánchez es el presidente del Gobierno. Puede que tengan razón en que su trascendencia hubiera sido menor. Pero como escribió Kafka: «Los cuervos afirman que un solo cuervo podría destruir los cielos. Indudablemente, así es, pero el hecho no prueba nada contra los cielos, porque los cielos no significan otra cosa que la imposibilidad de cuervos». Así, parafraseando a Kafka, podríamos decir que hechos tan banales como los que se atribuyen a familiares y amigos de Sánchez no prueban nada contra Sánchez y la democracia, son la basura con la que la democracia nos obsequia con frecuencia, para nuestra desgracia. Pero esto no es un argumento contra la democracia porque el ejercicio de la democracia no significa otra cosa que la imposibilidad, o la incompatibilidad absoluta del ejercicio del poder del Estado por la presidencia del Gobierno para favorecer a familiares y amigos. Los hechos no son banales porque sean comunes entre las minorías extractivas. Son gravísimos porque los protagoniza Sánchez. Las hemerotecas avergonzarán a quienes le han rendido sus pendones.