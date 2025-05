Intimidad entre extraños

Paul Auster / .

Volvemos a la Fira del Llibre, cuando llegamos a este punto tanto aquí como en otras ciudades el año editorial ya se va acabando y preparamos o programamos el siguiente. Este curso finaliza a lo grande con este gran encuentro y como saben todos los géneros habidos y por haber salen al paso y llenan los mostradores que hacen funcionar el sector. Aunque los últimos años el libro ilustrado e incluso el infantil tras la novela gráfica y el cómic han sido claves, una vez más para mantener los índices de lectura, en este evento la estrella es siempre la narrativa de donde baja el cauce principal del cual depende el gran flujo de lectoras y lectores que completan los ránkings de ventas y de entre todo ese caudal en especial la novela que fue, en su momento, acusada de querer desaparecer. Tan anunciada en su improbable final, sigue siendo la estrella del firmamento literario. Ciertamente en los últimos decenios se creía que cuajaba la tendencia del agotamiento, esa corriente que lo iba a sumir todo en la inasumible desaparición del género más clave de todos los géneros cuando hablamos de libros. Son bastantes y suficientes los autores que han batallado por mantenerla e incluso por renovarla o hacerla progresar, pero muy pocos han trabajado con tanta coherencia y tanta profesionalidad hasta el final, hasta el último suspiro de vida, como el admirado y añorado autor norteamericano Paul Auster (vaticinó que su país puede acercarse a una guerra civil; era el año 2001, tras el derribo de las torres gemelas). Quizás su obra entera forma parte de uno de los corpus literarios con más coherencia entre los autores que han cabalgado del siglo XX al XXI. Su última, hasta el momento, Baumgartner, lo ratifica con creces. Cuando todo parece dicho este escritor lo vuelve a hacer y nunca ha dejado a los lectores indiferentes ante cada nueva apuesta, cada reto literario asumido. Sus razonamientos y su irrepetible desenvoltura en terrenos muy resbaladizos derivan siempre en obras totalmente universales y alguna clásica ya al nacer. Por eso la novela vive y respira y tiene una salud de hierro gracias a autores como el responsable de El cuaderno rojo, Brooklyn follies o La noche del oráculo, por citar unos cuantos.

Auster en 2003 había dicho que al contrario de lo que muchos creían «la novela está en muy buena forma…» «Tiene más vitalidad y vigor que nunca. Es un género inagotable, y por mucho que digan los pesimistas, nunca va a morir». Al ser contraatacado por Michael Wood, en su entrevista, de por qué estaba tan seguro de eso lo tuvo clarísimo: “Porque la novela es el único lugar del mundo en el que dos extraños se pueden reunir en condiciones de absoluta intimidad. El lector y el escritor hacen el libro juntos…» Añadiendo con rotundidad que hasta el momento «ninguna otra forma de expresión artística es capaz de captar la introspección esencial del ser humano como lo hace la novela».

Por curiosidad, en esos días Paul Auster estaba leyendo a Carey, Banks, Roth, (ya anunciaba la actual conjura contra América), Doctorow, Baxter, Coetzee, Grossman, Pamuk, Rushdie… entre muchos otros, precedidos por su buen amigo Don DeLillo.

En estos días podrán encontrar a cientos de autoras y autores que siguen batallando para mantener esta fabulosa pieza que nos permite vivir unas cuantas vidas. No lo duden, contribuyan a mantener ese universal engranaje, libros de los cuales usted intuye, por deseo, una muy probable existencia. Pregunte a su librera o librero, ponga unos ingredientes, puede que formen parte de un menú todavía humeante, salgan a su encuentro. La capacidad de soñar despiertos nos diferencia del mundo animal y nos ayuda a recorrer otros caminos. ¿Hay algo más civilizado en el mundo que unas personas contando historias a otras personas, ambas atendiendo, sin conocerse, como explica el gran escritor fallecido, un mismo tiempo y un mismo latido? Cuando no nos escuchamos acaban silbando las bombas. No lo duden, el mejor sinónimo de vida es Literatura. Gracias Mr. Auster.