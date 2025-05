Anirem a Alcúdia i Llucmajor en tren… o no

SFM / SFM.

La presidenta del Govern ha anunciat en pocs mesos dues noves línies de tren. Com sempre, ja han sorgit escèptics de davall les pedres. A la vegada, el batle de Palma ha proclamat urbi et orbi la gran transformació que viurà s’Arenal amb un dit i fet. Tot d’una, hem tengut els quatre desconfiats de tota la vida que posen en solfa els anuncis dels polítics. Mai entendré tanta desconfiança. No existeixen raons objectives per aquest somriure irònic que es dibuixa a la boca d’alguns ciutadans. Si Marga Prohens diu que el ferrocarril arribarà a Alcúdia el 2031, convendria que els alcudiencs comencin a fer-se la targeta de descompte. Si el 2032 tendrem vies fins a Llucmajor, donau per acabats els embossos de cotxes a l’entrada de Palma. (Un incís, no entenc per què aquesta línia acaba al conservatori i sembla que s’obligarà als passatgers a fer un transbordament per entrar en el cor de la capital). Seguim, si el metro ha arribat fins al ParcBit el 2024… ho deixarem per enguany o l’any que ve.

Els descreguts argumentaran que a mitjans dels anys noranta ja llegiren que un tren elevat uniria l’aeroport amb Palma. Un detall sense importància. Els que tenen memòria llarga recordaran que Francesc Quetglas redactà a principis dels anys 2000 un detallat pla de transport que, a més de la millora del transport per carretera, preveia un tramvia a vora mar des de s’Arenal fins a Calvià. Tots els plans tenen molts entrebancs.

Els que fan befa de qualsevol cosa recordaran que amb Francesc Antich a la presidència del Govern, fa vint-i-cinc anys, ja s’anuncià una línia de tren fins a Alcúdia. Mai s’executà per dues raons. Una era el traçat. Alguns defensaven que anàs ran de la carretera d’Alcúdia i altres que passàs per s’Albufera. L’altre embolic era si havia de ser un servei pels turistes i deixar de costat la comunicació amb el poble. El passat, passat està, ara tot seran flors i violes.

Més avançada quedà la línia de tren fins a Artà durant la legislatura 2007–2011. S’excavà quasi tot el trajecte sense resoldre el pas per dins Manacor, s’aixecà un gran magatzem, es construïren andanes i es compraren les unitats del tren–tram. Quan José Ramón Bauzá guanyà les eleccions, el primer que va fer és renunciar a seguir, malgrat la milionada gastada. En lloc de vies hi ha un passeig per vianants i ciclistes; el magatzem és un museu del tren en procés i els combois estan infrautilitzats, la seva funció principal és fer córrer els viatgers quan s’han d’enfonsar a les foscors de la intermodal. Quan es tanca una porta, s’obre una finestra, argumentaran els optimistes.

Els mal lletats, que per tot arreu n’hi ha, trauran a rotllo que Aina Calvo i José Hila iniciaren dues vegades la tramitació del tramvia entre la plaça d’Espanya i s’Arenal. No es posà ni una travessa. L’exbatlessa ara pensa amb UCO, civils i policia i aigua passada molí no en mou, diran aquells que beuen per oblidar.

Els perepunyetes retrauran al batle Jaume Martínez que la darrera gran reforma de s’Arenal es va fer en temps de Felipe González mentre Josep Borrell era ministre d’Obres públiques, entre 1991 i 1996. Que posteriorment es posà a Margarita Nájera al davant d’un comissariat per dissenyar la gran transformació de la zona turística. Es llançaren molts focs d’artifici i no es coneix cap realització. En vint anys, ajuntaments de tot color no han sigut capaços ni d’arreglar els fanals de la primera línia.

Noticias relacionadas El tren llegará a la estación marítima de Alcúdia en 2031 a través de un túnel en el Puig de Sant Martí

Amb totes aquestes referències, amb els antecedents damunt la taula, amb aquest llistat de realitzacions… què pot sortir malament?, qui pot argumentar raonablement que els polítics són bons fabuladors i pèssims executors? Anirem a Alcúdia i Llucmajor en tren… o no.