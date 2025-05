En suport a la Vaga general al País Valencià

Los sindicatos convocantes de la huelga general de hoy 29 de mayo (CGT, CNT, Intersindical y COS) se concentran ante Les Corts Valencianes para pedir el apoyo de los partidos políticos a la huelga. / BIEL ALIÑO / EFE

Des de l’STEI expressam el suport a la Vaga general convocada al País Valencià per Intersindical Valenciana, CGT, CNT i COS amb el suport de col·lectius socials, associacions i persones afectades per la dana.

Aquesta jornada de lluita es convoca per exigir responsabilitats davant la tragèdia provocada per la gota freda del passat 29 d’octubre de 2024, que s’ha vist agreujada per la negligència del Consell de la Generalitat Valenciana, presidit per Carlos Mazón, i per l’actuació irresponsable d’una part de l’empresariat, que posà en perill la vida de treballadores i treballadors.

La convocatòria denuncia, a més, l’especulació immobiliària creixent que expulsa la classe treballadora dels seus barris i pobles, així com les retallades en sanitat, educació, serveis socials i d’emergència.

Amb aquesta mobilització el poble valencià reclama justícia per a les víctimes de la dana, reparació per a les famílies afectades, l’enfortiment dels serveis públics, la garantia efectiva del dret a la vivenda i la millora de les condicions laborals. Entre les reivindicacions principals hi figuren la reducció de la jornada laboral, la recuperació del poder adquisitiu dels salaris i la creació de permisos retribuïts davant situacions de risc meteorològic; uns fenòmens que malauradament cada vegada són també més freqüents a les Illes Balears.

A mitjan mes de maig els familiars de les víctimes es varen reunir amb les presidentes de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i del Parlament Europeu, Roberta Metsola; i sis mesos després de la tragèdia el Partit Popular s’ha dignat a trobar-se a Brussel·les amb dues associacions d’afectats de la gota freda en la persona de l’eurodiputat Esteban González Pons. Fins aquest moment ni el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ni cap representant del PP s’havien reunit amb les dues associacions rebudes a Brussel·les.

És indignant que les víctimes s’hagin hagut de desplaçar centenars de quilòmetres per poder-se reunir amb un responsable del Partit Popular valencià, com ho són també les declaracions del portaveu de Vox a les Corts, José María Llanos, que insultà els afectats en dir-los que «les associacions que es munten l’endemà d’una tragèdia com aquesta no solen ser de vertaders afectats, sinó d’autèntics interessats». El País valencià no es mereix de cap manera un Govern en mans de persones tan poc sensibles al patiment del poble.

Per tots aquests motius, l’STEI dona suport a les legítimes i necessàries reivindicacions que han motivat les mobilitzacions iniciades el passat 29 d’octubre. Està d’acord amb la convocatòria de Vaga general del 29 de maig com una expressió de solidaritat col·lectiva i compromís amb la dignitat, la justícia social i la defensa dels drets laborals, econòmics i socials de la majoria treballadora del País Valencià.

Suport en la lluita des de les Illes Balears, contra el mal Govern!