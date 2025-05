Simplificación: cómo hacer real la palabra mágica

Imagen de la fábrica de piensos Piema, ubicada en el polígono de Son Castelló de Palma. / DM

Transcurrió la semana con temas importantes para el sector agrario de las Illes Balears. El anuncio de la venta de la principal fábrica de piensos, la crisis del sector de la patata por la dificultad de controlar los nemátodos o los esfuerzos de las organizaciones agrarias para empujar la aplicación del 3% de producto local en la hostelería. Pero me voy a centrar en otro asunto más global y que afecta a las 5.100 explotaciones de Baleares que reciben la Política Agrícola Común (PAC). El 14 de mayo, la Comisión Europea presentó su Paquete de Simplificación de la PAC.

No es el primer esfuerzo por desburocratizar la PAC. Hace solo un año, el 13 de mayo de 2024, la Unión Europea aprobó un primer reglamento de reforma de la PAC guiado por la simplificación. En tres años llevamos dos reglamentos de este tipo. Esto indica que esta PAC nació con un alto nivel de complejidad y cuando algo nace tan enrevesado, invertir el camino de vuelta es siempre difícil.

El Paquete de Simplificación lo forman varios documentos. Destaca un estudio previo sobre la carga administrativa que soportan los agricultores europeos y otros beneficiarios de la PAC. El documento central es el borrador de Reglamento de Simplificación que modifica los dos reglamentos básicos de la PAC. Se acompaña de un interesante cálculo del ahorro económico que supondrá la simplificación para agricultores y administración, y finalmente, una hoja de ruta que guiará su aplicación en los próximos meses. Esto significa que para que la simplificación llegue al payés y a la propia Conselleria pasarán meses. Primero y tras varios meses de debate, el reglamento deberá ser aprobado. Después habrá que desarrollar la hoja de ruta, que por lo que he visto, implica modificar cuatro reglamentos delegados. La simplificación llegará en la campaña de solicitud de la PAC de 2026. La propuesta va en la buena dirección, pero sin esperar grandes cambios de rumbo.

Primera clave

Reducir la carga burocrática de la propia administración. La tremenda complejidad de esta PAC no solo perjudica al agricultor, sino que también complica mucho el trabajo de nuestra propia administración agraria. Por eso, las medidas de simplificación, se apoyan en una reducción de la carga burocracia y los controles que la administración debe hacer para que indirectamente llegue a los payeses. Se calcula en 210 millones de euros al año de ahorro para la administración agraria y otros 23 millones por el ahorro en el control administrativo de los requisitos ambientales. Se agilizan, que no se eliminan, los controles ambientales mediante la extensión del uso de satélites y tecnología para reducir la carga administrativa. Se introduce el principio de solo un control in situ al año por explotación. Se reducen y eliminan varias obligaciones de informes de seguimiento y comunicación a la que nuestros funcionarios dedicaban centenares de horas al año.

Segunda clave

Simplificar lo obvio. La gran simplificación de esta reforma será para la producción ecológica. Como era lo lógico, todas las explotaciones agrarias certificadas como ecológicas, se entiende que ya cumplen con la normativa ambiental obligatoria por lo que no deberán demostrarlo ni se les deberá controlar. La segunda es hacer más atractivo el régimen de pago simplificado para las explotaciones agrícolas más pequeñas elevando el límite del pago único anual de 1.250€ por explotación a 2.500 € y eximiéndolas de parte de la condicionalidad ambiental, pero manteniendo el acceso a los Ecoesquemas.

Tercera clave

Nuevos Instrumentos. Se abre una nueva posibilidad para apoyar a los agricultores en crisis por desastres naturales o enfermedades de los animales. Los estados podrán reservar un 3% de toda la dotación anual de la PAC para destinarla a un fondo que cubra estas circunstancias. De alguna manera se trata de hacer estable a través del primer pilar, lo que nosotros y otras CCAA ya hicimos con las ayudas de Ucrania a la patata y el porcino, o con la ayuda destinada a las explotaciones afectadas por la lengua azul de este año. Por último, se crea un nuevo tipo de apoyo a la inversión de hasta 50.000€ por explotación, simplificando las normas de concesión y fomentando el uso de costes simplificados para reducir la carga administrativa de los agricultores.

Se me queda un regustillo agridulce a modo de reflexión. ¿Será que la simplificación pasa siempre por reducir la ambición o el compromiso ambiental?