No es pot combatre el sensellarisme mentre es protegeixen privilegis

Un ‘sin techo’ durmiendo en el aeropuerto de Palma. / B. Ramon

Aquesta setmana Unides Podem ha registrat una llei per lluitar contra el sensellarisme a les Illes Balears, és més que una decisió política, és el qüestionament necessari d’un sistema que genera exclusió mentre blinda beneficis. Beneficis que, a la nostra comunitat, es generen explotant al límit tots els recursos: naturals, paisatgístics, estructurals. Tots, socialitzant-ne les despeses.

No és estrany que aquesta iniciativa rebi el rebuig dels sectors més conservadors i la indiferència còmplice d’altres. Perquè desmunta el mite d’una pobresa controlada i passiva, útil per mantenir jerarquies socials i la seva reproducció.

Aquesta oposició no té res a veure amb suposats límits pressupostaris. Tenim un monocultiu econòmic que creix descontroladament cada any. Té a veure amb la mirada cap als altres. Amb qui és benvingut i a qui s’expulsa del ‘tapete’ d’aquest joc de cartes marcades. És la defensa d’un model on no es reparteixen drets, sinó favors; on l’ajuda només arriba quan la pobresa no fa nosa; on les persones sense sostre deixen de ser ciutadanes i passen a ser tractades com un problema. Però qualsevol societat que expulsa és una societat fràgil: ningú és immune a l’exclusió.

La proposta per erradicar el sensellarisme es basa en la prevenció. És valenta perquè posa de manifest una obvietat que fins ara ningú no havia volgut assumir: que viure al carrer és una conseqüència social, no una elecció. I que el dret a un espai residencial digne no pot reduir-se a una llitera col·lectiva, sinó que implica intimitat, estabilitat, vincles, records, si escau, mascotes i per damunt de tot autonomia. En definitiva, tot allò que sosté una vida amb sentit.

A les Balears, el sensellarisme no és una excepció, sinó la conseqüència directa d’un sistema que selecciona qui pot viure amb drets i qui en queda fora. Les dades ho demostren, i la inacció té conseqüències. Els titulars parlen per si sols:

• El 50% dels habitatges venuts són per a estrangers (INE, 2022), i un de cada tres compradors no resideix a les illes.

• Mallorca concentra un terç de l’oferta estatal d’habitatges de luxe, el 64% com a segona residència.

• El 86% dels habitatges de luxe són xalets, amb un preu mitjà de 3 milions d’euros.

• Mentre això passa, l’infrahabitatge creix i les immobiliàries es multipliquen.

• Les famílies balears són les que més part del sou han de destinar a l’habitatge de tot l’Estat.

• El 3,71% dels habitatges ja són d’ús turístic, amb municipis on un de cada deu és lloguer turístic.

• I sols és sanciona el 10% del lloguer turístic il·legal!.

No són xifres aïllades, sinó el reflex d’un model enfocat a l’acumulació, no al benestar. En aquest context, una norma que garanteixi espais residencials reals, que reconegui les trajectòries vitals de les persones i ofereixi eines per reprendre la vida, és molt més que política pública: és un compromís ètic.

Una societat no es defineix pel luxe que mostra, sinó per com cuida qui no en té. La proposta legislativa per fer front al sensellarisme no és el final del camí, però sí el punt de partida per entendre que la dignitat no es concedeix: es construeix i es defensa.