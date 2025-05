De nou, sempre Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu / OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL - Archivo

Pel que es veu hi ha dos pilars del funcionament de qualsevol societat: la hipocresia i el conformisme. Efectivament, són el taló d’Aquil·les de la nostra comunitat des del moment que ens justifiquem per tal de no moure ni un dit. Això ha passat amb els sensesostre que dormen a l’aeroport de Madrid, mentre que Aena culpava a l’Ajuntament de Madrid, el batle passava la pilota al govern central i a l’empresa adés esmentada; mentrestant, el problema allà que continua. Sembla que cadascú ja en té prou en ocupar-se de si mateix. L’hipòcrita, què fa?, si no és posar-se una màscara per a interpretar un personatge que no és pas el seu. Què fa el conformista?, si no és acceptar submís una realitat concreta. Ambdues postures, igual a comoditat. L’exemple il·lustra d’alguna manera el que està passant en la nostra societat occidental que ja no té res de benestant. En l’àmbit internacional passa quelcom anàleg. Per això torno a parlar dels gazians, de fet no em cansaré de fer-ho, encara que sigui fer retxes dins la mar; és a dir, per més que no porti enlloc. Qui sap. Potser la burra de Balaam parlarà i aleshores ens deixondirem, perquè el que està passant a Gaza va més enllà de qualsevol ideologia hodierna, no es tracta d’inclinar-se cap a un costat o cap a l’altra, si Hamàs o Netanyahu, si els jueus o els palestins, si s’ha de negar la participació d’Israel a Eurovisió o no, ja que estem parlant de vides humanes, que es troben enfora de la geopolítica dels Estats i de qualsevol argumentari o pensament més o menys interessat o partidista, que n’hi ha per a tots els gustos. Una altra cosa és que se cenyeixin a la veritat. No podem jugar amb la vida dels altres, fer i desfer al nostre albir. A alguns polítics, si és que han arribat a tenir estudis universitaris, els aniria bé tornar a passar per les aules per a posar-se al dia amb dades actualitzades del que va ser la creació de l’Estat d’Israel, guiats pels diversos sionismes —no hem de confondre sionisme amb la política d’Israel—, que a més d’una necessitat n’hi havia també al darrere una ideologia. Probablement és veritat que hom esdevé sionista quan no pot ser més hebreu. També s’hauria d’analitzar el paper de les Nacions Unides respecte a la partició del territori i el bloqueig que en va fer aleshores l’Agència Jueva. Davant els nous documents desclassificats pel govern israelià, hom s’adonarà que la història no és sempre com l’escriuen els guanyadors sota el mite d’una terra despoblada, pobre i miserable, àdhuc es va parlar de neteja ètnica sota l’eufemisme de ‘desplaçats voluntaris’. No hi ha cosa més manipulable que la història. No ens podem quedar només amb les desgràcies de la Xoà i llurs conseqüències, que realment foren catastròfiques pels jueu europeus i que no haurien de passar mai més a cap indret de la terra; ara per ara, excepte uns quants eixelebrats que neguen l’evidència, tothom està d’acord amb aquests fets. Tanmateix, toca mirar al poble palestí i el sofriment que li està causant Israel, que ha oblidat que fou un poble perseguit i massacrat, atès que està fent el mateix que els varen fer a ells. I perquè dic que toca mirar al poble palestí, doncs, perquè és el més dèbil, el més necessitat, el que pateix les conseqüències d’unes accions que no varen provocar i perquè l’exèrcit israelià s’ha acarnissat contra tota una població indefensa sense cap àpex de misericòrdia, com hem pogut comprovar d’ençà que va començar la invasió. Quan la vida està en risc no serveix de res escudar-nos en ideologies o hipocresies morals per a defensar una postura o altra, es tracta d’una flagrant violació dels drets humans i, en definitiva, el que hem de fer és salvaguardar la dignitat que es mereix tot ésser humà que, evidentment, no succeeix a Gaza. Hi ha articulistes que defensen a ultrança Israel, perquè tenen tot el dret a defensar-se, diuen, i protegir el seu país dels terroristes de Hamàs, i així altres arguments similars, quan és realment indefensable pel que estem veiem en directe, sense filtres, i critiquen la demagògia, la propaganda ideològica i hipocresia d’alguns polítics perquè volen treure rèdit de tot això (més que parlar d’hipocresies, parlaria de contradiccions, que formen part de la dialèctica discursiva). Aquests mai parlen que s’està desencadenant un genocidi, una neteja ètnica, que fins i tot el mateix exèrcit israelià reconeix. Mentrestant, accentuen, ad nauseam, el que va passar el 7 d’octubre del 2023, per a justificar accions posteriors, que no tenen punt de comparació. Hem de ser realistes. Recentment hem sabut que el govern de Netanyahu va subvencionar econòmicament a Hamàs des de Qatar a partir de l’any 2018, ell mateix l’ha reconegut finalment en una roda de premsa després d’haver-lo negat anteriorment quan va sortir a la llum, amb la intenció de dividir l’Autoritat Nacional Palestina que administrava Cisjordània i Hamàs que governava de facto la Franja. La finalitat era, segons ell, fragmentar i causar conflicte entre ambdós estaments. El mateix va fer el govern nord-americà respecte a la resistència afganesa, que foren ensinistrats per la CIA per a combatre les tropes soviètiques i que més tard constituïren el grup dels talibans. Sempre hi ha interessos amagats. El problema de tots aquests moviments d’escaquistes, és que el poble sofreix, és el peó en la taula dels escacs, el qual sempre és sacrificat el primer. Respecte a tot això, no podem dir que Israel provoqui manies obsessives, provoca realitats que estan més enllà de les ideologies, com l’antisemitisme. Fa poc vaig sentir en una entrevista a Josep Borrell, que fins fa poc havia estat Alt representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, queixar-se amargament de què Europa no s’hagi posat d’acord, almenys fins ara, per a fer front al govern de Netanyahu i hagi forçat un acord, perquè la gent mor de fam, literalment. I si això no és una neteja ètnica, aleshores, què és? Més de cinquanta-cinc mil morts, xifra que no sabem exactament, més del 80% de les cases derruïdes. Deia Borrell, que si Trump vol fer de Gaza un resort turístic, haurà d’esperar més de deu anys per a treure totes les runes que ha provocat el govern de Netanyahu.