«El ruido», drama en cinco actos

La trama transcurre en una isla antaño tranquila y apacible. Hoy, la mala educación, la codicia y el incivismo campan por sus fueros.

Escena I.

Paseo Marítimo de Palma, un lugar emblemático donde conviven, teóricamente, residentes de alto poder adquisitivo con una bulliciosa oferta de ocio. Los vecinos de una finca sufren, desde hace años, una pesadilla por los alborotos de dos pubs aledaños. Sus decenas de llamadas a la Policía Local denunciando la contaminación acústica no han servido de nada. Finalmente, demandaron al Ayuntamiento por pasividad. Un juez les ha dado la razón. Habrá que ver si la sentencia vale para algo. O es papel mojado.

Escena II.

Serra de Tramuntana, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad en 2011. Los habitantes de muchos pueblos se preguntan si es humana la presión que sufren por parte de grupos de salvajes moteros y automovilistas no menos feroces. Las carreteras de la Serra son escenario de carreras ilegales de motos y de rallies no menos anárquicos con coches trucados. El rugido de los vehículos es insoportable. El riesgo para peatones y otros usuarios de la vía es tremendo. Hay excesos de velocidad en tramos donde, según las inútiles señales, el límite es de 30 kilómetros por hora. Los accidentes son el pan nuestro de cada día. Caen muchas víctimas inocentes, pero también los inconscientes salen malparados. Las cámaras de vigilancia no son efectivas. Ha habido enfrentamientos entre residentes y tribus.

Escena III.

Complejo de Son Moix. Las piscinas de este polideportivo palmesano dependen del Institut Municipal de l´Esport. Es un recinto tremendamente útil por acoger a centenares de nadadores, practicantes de gimnasia, aquagym y zumba y clubes de natación sincronizada y saltos. Sebastià es un jubilado de Sa Nostra que disfruta todas las mañanas haciendo media horita de braza. Va a su ritmo, despacito, despacito; pensando en sus cosas, especialmente en sus nietas, que luego recogerá en el colegio. De pronto la calma se acaba. Han empezado las dos clases de aquagym, una en cada extremo del recinto. Los monitores ponen los altavoces a tope. Además, la música escogida deja mucho que desear. «Pobres señoras», piensa Sebastià. Cabreado sale del agua. Aquello no se puede soportar. Ya ha presentado una queja telemática. Le contestaron, de forma muy educada, que tomarían medidas. Que si quieres arroz, Catalina.

Escena IV.

Puente en Verge de Lluc. Es la una de la madrugada, los vecinos duermen plácidamente. De repente, parece que se cae el mundo. De un puente cercano llegan unos sonidos perturbadores. Tres operarios están usando una sierra radial y un martillo neumático para cambiar el cableado de fibra óptica. ¡Vaya horas para esas tareas! Los desvelados piden, por favor, a los trabajadores que cesen en el alboroto. Los interpelados responden apuntando con sus linternas a las casas y burlándose de sus víctimas. Siguen a lo suyo. Las máquinas no paran hasta casi una hora después.

Escena V.

Una casa de vecinos en el Ensanche. La comunidad de residentes en un inmueble del Ensanche de Ciutat está de los nervios. El piso del segundo derecha, donde vivía la difunta madona Joana Aina, es ahora el salvaje Oeste. La casa es de alquiler turístico; hordas de jovenzuelos, de todas las partes del mundo, la frecuentan. Fiestas de madrugada, portazos, vomitonas, llamadas a timbres ajenos, runrún de maletas. La leche. Además, el piso no tiene licencia.