Mazón arrossega Feixóo a les tenebres

Feijóo y Mazón, en Fitur / EP

Tinc la satisfacció d’haver predit que Mazon acabarà arrossegant Feixóo al desastre, a les tenebres i que els dos, en el proper congrés del PP, acabaran al carrer. Mazon per la criminal actuació en tot l’afer de la dana i Feixóo per donar-li suport i mantenir-lo al front de la Generalitat, permetent-li la seua erràtica actuació, el cúmul de mentides amb què ha intentat lliurar-se de tota la responsabilitat en la tragèdia i la incapacitat manifesta per a governar res, ni per demanar perdó a les víctimes... Ambdós enfronten el Congrès amb unes càrregues de toxicitat insuportables. Feixóo s’ha equivocat en moltes coses i ha demostrat la poca o nul·la capacitat per a dirigir ni el propi partit. Per tant, em mantinc en la predicció i sols falta que ambdós siguen depurats en el proper Congrés, que Feixóo, amb la poca gràcia que té, ha volgut comparar amb el conclave del Papa; se ha acabado el cónclave del Papa i ahora es el cónclave del PP. Com Feixóo serà substituït, es complirà la maledicció de Pedro Sanchez: en los conclaves, el que entra Papa sale cardenal.

Ès evident que mantenir Mazon al front de la Generalitat fins complir dos anys del seu mandat, li permetrà cobrar l’esplèndid sou dels expresidents i tenir altres prebendes, però això els pot eixir més car del que pensen els populars, perquè s’haurà consumat novament el mantra que els polítics del PP sols s’interessen en forrar-se, com digué Zaplana. Això, de cara a les eleccions, serà una xamba per al Psoe i Compromís, si saben explotar-ho de manera clara i contundent i sense vergonya; els del PP són més descarats i no en perdonen ni una. Feixóo, amb les ganes que li té la bruixa d’Ayuso, que vola sense granera i ja està afilant-se les ungles, tampoc no té escapatòria.

Els voxistes també hauran d’explicar perquè han ajudat a Mazon, recolzant-lo perquè puga continuar cobrant la pasta d’expresident i de forma vitalícia, sense haver fet més que maldats i coses repugnants com: el ‘dinar’ del Ventorro; el maltractament a les víctimes i no haver mogut ni una pala per a la reconstrucció...

El poeta popular, però no del PP, Pep de l’Horta, ha escrit:

A mès de dinar molt bé/¿què va passar al Ventorro?

Si fumaren més d’un porro/ beberen massa tintorro

i agafaren un petorro/ que ho diguen, factura en mà.

El que passà ho imaginem/ i mai ens oblidarem.