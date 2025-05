Carta oberta als joves revolucionaris de la UIB

Jaume Carot se ha convertido por minoría absoluta (solo un 45 por ciento del voto emitido, solo un 53 del ponderado) en el rector más desacreditado de la historia de la Universitat de les Illes Balears

Les passades eleccions a rector de la UIB han ofert l’oportunitat a alguns del grups de joves polititzats de la UIB hagin aparegut amb propostes sobre la mateixa institució.

La campanya pel vot en blanc, destinada a impedir la reelecció del Dr. Carot fou impulsada per un desconegut grup de professors i PAS, amplificada per uns no tant desconeguts periodistes i materialitzada en la pràctica per les organitzacions juvenils com ara «Aurora» o la Organització Juvenil Socialista (cito només aquestes dues perquè hom pressuposa que es tracta d’organitzacions inspirades en la tradició obrera i revolucionària).

Precisament per aquest motiu cal demanar-se: quin avenç ha suposat el vot en blanc? Ha estat potser una oportunitat d’explicar propostes alternatives? Ha millorat la comprensió dels mecanismes de la lluita de classes entre els estudiants? Evidentment, la resposta a aqueixes preguntes es no. Aleshores, quin sentit té que joves revolucionaris facin la feina dura i donin la cara per un grup de professors covards que s’amaguen darrera les vostre sigles?

La primera llei de l’acció política es que qualsevol proposta ha de tenir el propòsit d’avançar cap a un objectiu. Quin era l’objectiu del vot en blanc? Òbviament només podia ser un: forçar la repetició de les eleccions. Si així succeïa, quina candidatura es presentaria? Potser una coalició de professors disposats a lluitar per una universitat al servei dels treballadors, antisionista, antiimperialista, lluitadora contra els desnonaments...? Òbviament, aquesta candidatura no existia, encara que hi ha hagut anys per preparar-la. La conclusió es clara: si es presentava un nou candidat o candidata, la seva política o bé no podria diferir gaire de la practicada per l’equip de Carot, o potser seria més perjudicial pel conjunt de la UIB.

Votar en blanc mai ha estat una opció revolucionària. Hom pot cridar al boicot o hom pot presentar un candidat alternatiu, o fins i tot abstenir-se; però sempre amb una proposta/programa alternatiu. El blanc es la rendició, l’absència d’idees, o en el pitjor dels casos la servitud envers les idees d’altres que no s’atreveixen a manifestar-se.

Es que potser podeu imaginar-vos Karl Liebknecht votant en blanc al Reichstag?