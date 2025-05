De la amnistía urbanística a construir en suelo rústico

Hemos llegado a la mitad de la legislatura, empieza el denominado tiempo de descuento que conduce a las elecciones para las que todavía faltan dos años, que no es poca cosa, aunque en política se trata del período en el que todo se proyecta hacia la cita con las urnas. Llegó Marga Prohens a la jefatura del Gobierno regional asegurando que el suyo era un Gabinete «sin ataduras». Fue su primera falsedad: se ha demostrado hasta la saciedad que El Gobierno «sin ataduras» está uncido con firmeza a la extrema derecha de Vox, imprescindible para aprobar cualquier cosa en el Parlamento balear, pues Prohens ha descartado, salvo cuando su error en una votación hizo imprescindible la ayuda de la izquierda, PSIB (en elecciones PSOE) y la beatifica congregación de Més (antes PSM), que, con la estulticia acostumbrada, se avino a salvarle la cara al PP a cambio de nada; nada fue no derogar la Ley de Memoria, que ahora sí, solventada la coyuntura, será apiolada: lo impone la exigencia de Vox. La idiotez política de las izquierdas, con dos apalancados funcionarios de partido, el carbonizado Negueruela y el reverendo obispo Apesteguia, al frente, parece no tener solución. Dejémoslas por irrecuperables.

Adentrémonos en lo que ha acontecido en el bienio vivido: ¿qué ha sido lo más destacado que ha promovido la acción gubernamental? Sinteticémoslo en dos medidas, que, en sí mismas, constituyen la matriz ideológica que define al PP mallorquín: amnistía urbanística, con la que quienes vulneraron la legalidad ven recompensada la tropelía cometida, y ahora la puerta abierta a permitir construir pisos en suelo rústico sin que previamente se haya agotado el urbanizable disponible. Esa matriz ha uniformado al PP desde que en la década de los 80 del pasado siglo se aupó al poder autonómico con Gabriel Cañellas, previo chantaje político y económico al único político que ha dado la derecha insular, el desaparecido Jerónimo Albertí, que sí poseía idea cabal de lo que supone respetar el territorio, ser consciente de las inevitables limitaciones que hay que establecer. Desde entonces, el PP ha devenido en engrasada máquina de depredación urbanística. El paroxismo llega con Marga Porhens, que cierra acuerdo con Vox para aprobar el nuevo decreto de vivienda incorporando las exigencias planteadas por la extrema derecha. El Gobierno «sin ataduras» falazmente anunciado a deshoras. Y eso que los promotores solicitaron al Gobierno balear apurar antes los terrenos urbanos, que los hay.

Ni caso. Es Vox quien decide. Así en Valencia como en Mallorca. Mazón y Prohens, vidas paralelas, en el caso de la presidenta a Dios gracias sin centenares de muertos de por medio. La dana no se ha cebado en la isla. Claro que las izquierdas (me desdigo de lo dicho y vuelvo a ellas), echaron gasolina al fuego depredador en sus ocho años usufructuando el Ejecutivo balear. Francina Armengol, presunta candidata, haciendo tándem con Negueruela, a perder las elecciones de 2027, vendió solares públicos en Son Vida (nos lo recordó ayer Matías Vallés) sin avergonzarse. No sé a cuento de qué va la izquierda insular de proteccionista, porque al obispo Apesteguia, prior de la beatífica congregación de Més (antes PSM), tan falso políticamente como un duro sevillano, después de darse de baja por agotamiento emocional de la alcaldía de Deià, menudo compongo el suyo, se limita a la verborrea verde, y el PSIB (PSOE en elecciones), cuando de aporrear el territorio se trata, lo aporrea sin remilgos, así que Prohens revalidará el cargo de no aparecer el temido cisne negro contando con la anuencia de Vox, que tendrá mucho que decir en 2027. Entonces, el Gobierno de Prohens, de nacer, lo hará con firmes ataduras, más onerosas que las actuales.