En las democracias occidentales, los partidos políticos son las organizaciones a través de las cuales los ciudadanos, mediante el voto cada cuatro años, participamos en la política, en la res publica. Pero la realidad es que hoy por hoy los partidos, junto a otras organizaciones, sufren una fuerte crisis de legitimidad democrática. En consecuencia, es pura palabrería proponer decálogos de regeneración si no afectan directamente a un cambio profundo en los funcionamientos internos y externos de los partidos políticos, y en las diversas instituciones democráticas (desde los Parlamentos hasta los plenos municipales).

La degradación de los partidos políticos, y no sólo de ellos, se ha producido de modo gradual, aunque haya «explotado» ante su incapacidad de dar respuestas a la evolución de nuestras realidades económicas, sociales, cívicas y políticas, que ha afectado (y sigue afectando) a buena parte de la ciudadanía. En unas de mis estancias en Italia, participé en un seminario en el que tuve la ocasión de conocer a Enrico Belinguer, símbolo en aquellos entonces de la izquierda italiana. Una de sus afirmaciones me llamó la atención: «Aunque no sea necesariamente cierto, la mayoría de partidos de hoy son sobre todo máquinas de poder y de clientelismo, con un escaso o erróneo conocimiento de la vida y de los problemas de la sociedad, de la gente; con pocas o vagas ideas, ideales o programas; con cero sentimientos y pasión civil. Los partidos han ocupado el Estado y todas las instituciones. Todas las operaciones que las diferentes instituciones y sus dirigentes realizan se hacen básicamente en función de los intereses del partido». Se puede decir más alto, pero no más claro.

De ahí surge la preocupante, pero real, desafección hacia todo lo que huele a política. Los ciudadanos y ciudadanas, con mayor o menor intensidad, tienden a ubicar a los partidos, a los políticos y a las instituciones en un mismo saco. Sus funcionamientos internos y externos son opacos. Según parte de los futuros votantes: «Una vez concluidos los procesos electorales, unos políticos se instalan en el poder y otros en la oposición, imposibilitando una participación real de la ciudadanía y de sus diversas organizaciones en la gestión pública.

Por su relevancia, valga como ejemplo el Parlamento español, aunque tiende a repetirse en los Parlamentos autonómicos y en los municipios. Se supone que la mayoría gobernante, a través de su líder y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), expone y defiende sus propuestas. También se supone que la oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, (PP) intentará jaquearlas y/o presentar sus propias alternativas. Su intervención tiende a convertirse en un ataque desmedido al gobierno y a su líder sin presentar ninguna alternativa concreta a sus propuestas, limitándose a descalificarlo, un día sí y otro también política y personalmente; exigiendo a Pedro Sánchez su dimisión inmediata. Se ha convertido el Parlamento en un circo (Perdonen la expresión)

Otro aspecto importante de la realidad política es el enconamiento estratégico en el que han caído determinados poderes de comunicación y de otra índole (económicos y financieros), que se han ido deslizando hacia estrategias de descalificación y barullo hostil, en un intento de crear ruido, confusión y todo el descrédito que sea posible.

Todas estas realidades expuestas implican una desafección real de la ciudadanía (especialmente las clases medias, las más numerosas; a parte del segmento empresarial, con especial inquietud en Pimes y autónomos) a todo lo que huele a política. Que puede conducir en un próximo proceso electoral a la abstención y en su caso a un cambio de voto que puede conducir a una mejora de los partidos ubicados en la derecha y extrema derecha. Tales tendencias pueden comprobarse incluso, en los sondeos preelectorales.

Hoy, ¿es posible crear un clímax que posibilite y facilite la reconciliación entre la economía de mercado, el progreso social y la democracia plural? Si queremos salir victoriosos de la actualidad política, económica y social, necesitamos de un buen gobierno, estabilidad y gobernabilidad, así como una buena oposición. Una próxima colaboración se dedicará a nuestra realidad política, económica y social.

Concluyo con unas reflexiones de Soledad Gallego-Díaz: «La desconfianza de los ciudadanos se debe a que no creen que las cautelas legales, por muy necesarias que sean garanticen un cambio de comportamiento y superen el mal funcionamiento de las instituciones. La desconfianza no es consecuencia de leyes erróneas, sino de la devaluación de la vida pública llevada a cabo por algunos de sus actores».