Davant l’auge del feminisme, el qual ressalta la importància que han tingut les dones al llarg de la història i que han estat emmordassades durant segles per un patriarcat agressiu que no volia perdre de cap de les maneres el seu protagonisme social i que es troba actualment en hores baixes, trobo bé recuperar una veu femenina, potser mig oblidada, perquè sovint s’associa més a la vida religiosa i la mística i no pas a altres àmbits més apassionants; tanmateix, transcendeix aquest camp específic, i ben bé la podríem situar en els coneixements de l’art de guarir; és a dir, a la medicina i a les ciències naturals, com la botànica i la zoologia per no parlar de la incursió envers els metalls, les pedres precioses, a més de les seves aportacions filològiques en llengua alemanya i de partitures musicals. Es tracta d’Hildegarda de Bingen (1098-1179). En els instituts i en les escoles hi ha el costum de penjar en uns taulons habilitats per això, que es troben entre els passadissos de les aules, especialment aprofitant alguna de les efemèrides que hi ha durant el curs, tota una sèrie d’informacions sobre les dones que han contribuït mitjançant els seus estudis i investigacions a visibilitzar llur tasca i així guanyar-se un lloc rellevant en la història, mal que foren silenciades i tergiversades les seves aportacions pels capitosts de torn. No voldria donar noms, perquè la llista és molt llarga, moltes d’elles recuperades per a la història, afortunadament. Ara bé, en cap d’aquestes llistes, que jo recordi, he vist el nom d’Hildegarda de Bingen, dona com n’hi ha hagut poques, que ha destacat en la generació del seu temps i que ha passat a la posteritat pel seu saber. El problema de tot plegat és que moltes d’aquestes dones han estat sepultades, a vegades intencionadament per la història escrita per homes, sense el merescut gaudi post mortem. Fins i tot, reivindico les dones que només s’han dedicat a les labors de la llar i la cura dels infants, que habitualment passen totalment desapercebudes, malgrat la feinada que fan per mantenir la casa en ordre en tot moment. Aquestes fins i tot han estat silenciades per les mateixes feministes. El poeta Vladímir Holan el va saber descriure molt bé quan diu que la primera en aixecar-se era sempre la mare. «La sentirem encendre el foc en silenci, posar en silenci l’aigua a bullir, i agafar plàcidament de l’armari el molinet de cafè. Serem de nou a casa». Si Déu fos dona, diu Mario Benedetti, si sempre i des de sempre fossis dona, que bonic escàndol seria, quina venturosa, esplèndida, impossible, prodigiosa blasfèmia.

Hildegarda és filla de l’època medieval i s’inscriu dins de l’univers de les institucions monàstiques femenines, concretament de la branca benedictina, on guanya terreny l’escriptura, a pesar d’afirmacions com les de l’historiador Felip de Novara: «A la dona no se la pot ensenyar ni a llegir ni a escriure», i no per això les dones deixaren d’escriure; ans tot al contrari, a mesura que avança l’edat mitjana sorgeix un gran nombre d’escriptores, monges i laiques, en llengua vernacla i que sobresortien per la seva enlairada espiritualitat. Fins i tot les arts plàstiques es feren ressò d’aquest fet, on els artistes les representaven amb un llibre entre les mans, ensenyant o assegudes en un escriptori a punt d’escriure. Precisament en el Llibre de les Hores de Besançon, que pertany a l’any 1430, hi ha una imatge captivadora, mentre Josep cuida el nou-nat Jesús, Maria llegeix un llibre; és una manera de compartir les feines de la casa. Els monestirs femenins realitzaven una important funció social, perquè proporcionaven refugi a les filles i vídues aristocràtiques a les quals no es podia trobar un matrimoni adequat. Eren comunitats nobles i socialment exclusivistes, i que gaudien de la protecció dels governants. Si s’admetien a noies d’origen humil, era només en qualitat de serventes. Ja en el segle IX, els convents de monges s’utilitzaven amb la finalitat de separar les dones considerades indesitjables, socialment perilloses o improductives. El criteri més important per admetre-les era si posseïen riqueses, mentre que la santedat era una qüestió més aviat secundària. En relació amb l’explotació de les rendes monàstiques sovint es trobaven a càrrec de famílies locals, i les seves filles administraven els monestirs com a abadesses laiques, i amb el temps aquests monestirs es convertiren en instituts de canongesses on ja no es demanava la clausura estricta. A la Germània del segle X hi havia gairebé tres-cents monestirs femenins. Excepcionalment, la majoria es trobaven a la Saxònia dels Otons; es tractava de fundacions reials que fins a la lluita de les investidures les abadesses eren designades pel rei i gairebé totes descendents de la reialesa. Dels escrits més famosos d’Hildegarda, hauríem de parlar del Llibre de les obres de Déu, probablement el treball més rellevant d’ella, que en deu visions desplega tota la història del cristianisme, des del Gènesi fins a l’Apocalipsi. Obra més aviat teològica, on situa a l’ésser humà en el centre dels cosmos. D’altra banda, el llibre més científic és el de Subtileses de la diversa naturalesa de les coses creades, no cal posar-lo en llatí. Aquí descriu com és engendrat l’ésser humà, com es desenvolupa l’embrió, les fases del creixement i l’estat del cos, sa i malalt. Per tant, és pionera del que s’anomenarà més endavant la Fisiologia (descripció), la Patologia (estat anòmal) i la Terapèutica (vies de guarició), seguint el model adés anunciat. No té cap mena de pudor en endinsar-se en temes delicats, com el de l’erotisme i les relacions sexuals. El vincle de l’amor comença amb una unió carnal. El que confereix un sentit a la copulació és, a més de la fertilitat, la possibilitat que ofereix a la parella de dur a terme la seva vitalitat a través de la libido, la potència i l’acte. Per a ella, tot era reflex de l’amor.