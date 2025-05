Estúpido es el que hace estupideces

La lista de compositores prohibidos por el nazismo no fue escasa. Los ciudadanos alemanes se vieron forzadamente privados de disfrutar de la música de los Hindemith, Mesian, Walter, Weil, Schonberg, por no hablar de Mendelssohn y Mahler y de otros tantos. La prohibición alcanzó incluso a Debussy por su casamiento con una judía, por aquello de que todos ellos eran indefectiblemente enemigos de el ideal germánico. Ese tipo de «mamarrachantes» imbecilidades, no concibo otro calificativo, son desafortunadamente frecuentes, porque como decía otro excluido por los nazis, que quizá privó a sus perseguidores de haber llegado al poderío nuclear antes que los de Los Álamos, Einstein, la idiotez humana no tiene límites. Israel prohibió la interpretación de la música de Wagner porqué Adolfo era un forofo del de Sajonía, olvidando que también era fan de un músico judío, Imre Kálman Koppstein, que incluso llevó al Führer de las germanías a ofrecerle ser ario honorifico, lo cual fue convenientemente denegado por el magiar.

Creo que fue en el año 2001, cuando Daniel Barenboim, al frente de la Stadtkapelle berlinesa anunció en Jerusalén a la audiencia asistente que se iba a interpretar la obertura de Tristan e Isolde, obra del de Leipzig. Como era esperable entre la audiencia se produjo un lógico y acalorado debate, entre los que les podía su amor por la música y los que, con toda razón, tenían aún frescas las heridas del Holocausto. Finalmente sonó Wagner con la ovación de los que no habían preferido abandonar la sala y quedarse para tan solo sentir y sentirse entre las sensaciones de una música que puede gustar más o menos, pero que en sí misma no es más que una correlación de notas de solfeo cadenciosamente ordenadas. El Maestro Barenboim manifestó que «Wagner no fue el culpable de lo que hicieron los nazis, no se puede impedir su música por una asociación de ideas terrible»; pues eso.

Esas «terribles asociaciones de ideas terribles» a las que aludía Don Daniel siguen castigándonos con sus ínfulas de justa causa, aún cuando distorsionadas y erradas. La última en el asunto del Festival de Eurovisión, del cual estoy desde hace años en las antípodas de su disfrute, con el asunto de expulsar al o la cantante, lo siento pero cantante no tiene «palabro» inclusivo, que represente a su país, si ese es Israel. Uno pensaría que el festival de Eurovisión se trata de hacer ganador al que mejor cante o al que mejor se mueva sobre el escenario, pero parece que no es tal. Se trata por lo que se ve de establecer, tal como hacían los gerifaltes nazis, quienes son dignos de soltar sus gorgoritos en aquella reunión de teles y televidentes y quienes no y ello según sea su procedencia, pertenencia a grupos social, étnico, religioso o nacional y eso puede que no lo sea pero se parece una enormidad a un apartheid racista o discriminatorio. Esta práctica no parece maridar demasiado bien con un uso huérfano de hipocresías de lo del respeto de los derechos humanos, de entre los cuales se quiere por algunos extraer la nimiedad de que se les permita cantar y contar los que se les ponga a los artistas de todo tipo en la punta de sus deseos, derechos que asisten, por lo que se suele ver, incluso a los que no son demasiado agraciados en la ejecución de lo suyo. Se podrían repetir las palabras del director argentino-español-israelí-palestino pues le van al caso pintiparadas.

A algunos les sorprenderá que sus actitudes de boicot, prohibición o expulsión de otros pares en defensa de lo que creen justo, y quizá lo sea, no difieran demasiado de las de los que no querían que sonara la música de Mendelsohn en la Alemania de los treinta y de los que tampoco consentían permitir la de Wagner en el Israel del 2001. Por cierto, lo de impedir cantar a la participante israelí en el dicho festival ya lo intentaron los de hamás, de forma lago más expeditiva el pasado 7 de Octubre de 2023, sin tampoco conseguirlo. En definitiva, lo de esta última Eurovisión y sus espurias variantes de pureza de raza artística es simplemente una estupidez porque si empezamos a rastrear en busca de vergüenzas pasadas, país por país, encontraremos entre los futuros concursantes eurovisivos tal cantidad de motivos y razones de expulsión del próximo festival que éste puede que quede reducido a tan solo tres concursantes San Marino, Mónaco y Andorra, lo que puede que no fuera una pérdida irreparable.