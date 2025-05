Locos de bata blanca / DM

Durante siglos, la locura fue mujer. No en cifras, sino en símbolos: las brujas ardían por oír voces que desafiaban el orden patriarcal; las histéricas convulsionaban ante la mirada de doctores obsesionados con un útero errante como causa de sus delirios; las esposas melancólicas, las lectoras insomnes, las mujeres demasiado sensibles o demasiado rebeldes eran encerradas, diagnosticadas con dolencias vagas, castigadas por desbordar el canon de lo femenino. La sinrazón tomaba forma de falda, de espasmo, de llanto incontenible. La locura, como la histeria, no solo habitaba en las mujeres: las poseía o, tal vez, era algo que ellas poseían.

¿Y los hombres, qué hacían mientras tanto? Se volvían alcohólicos, violentos, herméticos. Su locura era distinta: sin nombre, sin diagnóstico, sin historia. El modelo dominante de masculinidad no admitía fisuras. A ellas se las encerraba por llorar sin razón; a ellos se les premiaba por no llorar jamás. La rabia femenina era patología. La masculina, carácter. El sistema aplaudía al neurótico funcional, al obsesivo productivo, al melancólico que mantenía la fachada intacta. La locura masculina, como un traje oscuro, era sutil, discreta, casi invisible.

Con una excepción: el genio. A ciertos hombres se les permitía estar locos si producían belleza o generaban riqueza. El poeta maldito, el pintor obsesivo, el inventor consumido por su propia llama: todos eran celebrados, elevados a la categoría de iconos, canonizados como excéntricos, como visionarios. La supuesta locura de Dalí es un claro ejemplo de esta doble vara de medir.

Hoy, en los días del Orgullo Loco, es esencial recordar esta asimetría. La locura femenina fue patologizada, mientras que la masculina fue invisibilizada. Se ocultó entre los pliegues de los expedientes, en las estadísticas de suicidio, en los nombres borrados de la historia. Ser hombre y estar loco era una contradicción, un error en el código de la masculinidad. Un hombre que sufría emocional o mentalmente era considerado una «anomalía» del sistema. Enloquecer significaba convertirse en otro: un traidor al ideal de fuerza, un desertor del deber de entereza. El sufrimiento masculino fue expulsado del lenguaje emocional y reconducido hacia lo tolerable: represión, ansiedad, violencia. ¿El resultado? Hombres que no lloran, hombres que matan, hombres que prefieren incendiar el mundo antes que decir «necesito ayuda».

¿Y si empezamos a sospechar que la masculinidad patriarcal es, en sí misma, una forma de psicosis colectiva? Una máquina que genera sufrimiento mientras se felicita por su propia productividad. Una estructura incapaz de pedir ayuda, que confunde ternura con derrota. ¿Por qué la masculinidad dominante, con su historial de represión emocional, violencia y silencios mortales, jamás ha merecido diagnóstico psiquiátrico, mientras que la homosexualidad o la transexualidad fueron incluidas durante décadas en los manuales de enfermedades mentales? ¿Por qué la incapacidad masculina para pedir ayuda, para llorar, para no dañar, nunca ha tenido nombre ni código? ¿Por qué esa masculinidad, que genera sufrimiento tanto para sí como para los demás, ha sido aceptada como modelo a seguir?

La masculinidad tóxica nunca se etiquetó como trastorno porque funcionó como uno de los lenguajes de la norma. La alianza entre género y psiquiatría no fue casual: juntos dictaron quién era sujeto de cuidado y quién de castigo. El sistema no buscaba una enfermedad: buscaba una identidad que castigar. Y la encontraron.

Sin embargo, la fachada de la normalidad sigue en pie, pero cruje. El hombre que no pide ayuda, que no llora, que no se cuestiona es prisionero de una rutina psíquica no diagnosticada, pero devastadora. El colapso ya está aquí, agrietando la fachada: en los suicidios sin nota, en las agresiones que estallan sin aviso, en los gimnasios convertidos en trincheras donde se tonifican las inseguridades, en los cuerpos que revientan por dentro, en los ejecutivos que trabajan más horas de las que viven, en los padres ausentes que creen estar cumpliendo por traer un sueldo, en los grupos de WhatsApp donde todo es fútbol, memes y silencios incómodos; en los que se jactan de no necesitar a nadie y no tienen a quién contárselo.

Todo fluye, todo funciona, pero también todo enferma. En un mundo que exige al hombre perfección, éxito e invulnerabilidad, el sufrimiento masculino emerge como un murmullo que ya no puede ser ignorado. Por eso, el Orgullo Loco desafía la masculinidad tóxica. Porque implica pronunciar ese «no puedo más» que la sociedad insiste en silenciar. Porque reivindica la vulnerabilidad, esa herejía. Porque convierte la fragilidad en una fuerza que no aplasta, sino que sostiene, que no rompe, sino que une. Porque sugiere que la locura no es solo un trastorno, sino un síntoma: el grito de un sistema que inflige daño en nombre de la supuesta normalidad.

Tal vez, más que medicar a los «desviados», deberíamos diagnosticar al sistema. Admitir, por fin, que no hay nada más insano que persistir en la farsa de la cordura. En la próxima revisión del DSM, la masculinidad patriarcal debería figurar como trastorno. Lo complicado será convencer al comité: la mayoría son hombres. Y están perfectamente cuerdos. O al menos, eso creen.