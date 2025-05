Gestionar la mar amb diàleg i acords / DM

La història de la Xarxa Dragonera Blava (XDB) es construeix a foc lent, com tots els processos que cerquen conciliar visions diverses. La seva essència es fonamenta en el diàleg i la cerca de solucions compartides, amb la convicció que les decisions més sòlides són aquelles que neixen d’una perspectiva àmplia i representativa de la comunitat.

Aquest enfocament participatiu defensa que la gestió dels espais naturals ha d’incloure la veu de les persones i sectors vinculats al territori, i ha d’anar precedida d’un procés de consulta i construcció col·lectiva. La governança participativa no és només una qüestió de transparència, sinó una eina clau per millorar la gestió del medi natural, generant compromisos reals entre les persones i els espais que habiten. A través d’aquest model, s’incorporen els coneixements locals ambientals, fonamentals per adaptar la gestió als processos i dinàmiques específiques de cada indret.

A les Illes Balears, aquest tipus de model de governança participativa va guanyant terreny. Cada cop més iniciatives, com la XDB, compten amb el suport de la població local, els sectors econòmics i, de vegades, amb la col·laboració de l’administració pública. Aquestes iniciatives no només busquen donar resposta a casos concrets, sinó que aspiren a transformar la cultura de gestió dels espais protegits. Es tracta d’avançar cap a una manera de fer més compartida i oberta, on la societat local no només estigui informada, sinó que formi part activa en la cura del territori i la presa de decisions.

Aquesta manera de gestionar els espais naturals requereix temps i espai per al diàleg i la construcció col·lectiva de les propostes. La XDB aposta per un model que reforci la protecció dels espais naturals integrant els coneixements i opinions dels agents locals i equilibrant les necessitats ambientals, socials, econòmiques i culturals del territori. La gestió d’un espai protegit ha de ser el resultat del diàleg entre els gestors, la comunitat científica i la comunitat local de cada indret.

Això no obstant, el sistema actual de consulta en la gestió dels espais protegits presenta mancances importants. Tot i que s’hi preveuen mecanismes de participació, sovint no disposen de l’espai —ni físic ni temporal— necessari per afavorir el debat, el diàleg i la construcció col·lectiva de les propostes. Cal recordar que les mesures preses tenen un impacte directe sobre les persones que es relacionen amb aquests espais, i és essencial garantir la seva implicació en el procés de presa de decisions.

Un exemple recent és la declaració de l’entorn dels Calafats com a zona d’alta protecció. La XDB considera que ha faltat temps i espai per involucrar tots els sectors implicats i assolir un consens sòlid al voltant d’aquesta designació. De fet, estudis i recomanacions d’experts en reserves marines apunten que el cap Llebeig podria ser una opció més adequada per a aquesta protecció reforçada. És un espai amb alt potencial de recuperació, una gran diversitat d’hàbitats sensibles i un paper clau com a refugi climàtic i àrea de resiliència davant episodis de temperatures extremes.

Davant d’aquesta situació, i en el marc de la proposta d’una nova zona d’alta protecció a l’entorn dels Calafats dins la Reserva Marina d’Es Freu de sa Dragonera, la XDB subratlla la necessitat d’aprofundir en els processos participatius. Quan es prenen mesures a llarg termini que afecten múltiples actors, la inclusió de totes les parts no és un luxe, sinó una condició indispensable per garantir una protecció efectiva del patrimoni natural. Perquè només amb el compromís i la implicació de tota la comunitat podrem gestionar la mar de manera responsable i efectiva.

Més informació sobre la Xarxa Dragonera Blava a sadragonera.org