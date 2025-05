El Constitucional ante el conflicto del catalán en la sanidad

Fachada de la Sede del Tribunal Constitucional / EP

El conflicto del catalán en la sanidad balear ha recibido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, si bien no resuelve el fondo de la cuestión, apunta consideraciones de calado. La desestimación unánime del recurso impulsado por la Obra Cultural Balear (OCB) a través de más de cincuenta diputados del Congreso del PSOE y Sumar contra la norma del Govern Prohens, que eliminó la exigencia de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a puestos de personal estatutario y laboral del Servicio de Salud y lo reconvirtió en mérito, obedece a que ya no está vigente. Fue derogada y sustituida por una nueva, que a su vez ha sido objeto de otro recurso pendiente de resolver. Todo un galimatías jurídico iniciado por el «error» del PP al asumir 34 enmiendas de Vox en el Parlment y enredado por los posteriores apaños de aquel esperpento.

Aunque admite que carece de sentido pronunciarse sobre temas que el mismo legislador ha expulsado del ordenamiento, el Constitucional no ve impedimento para valorar algunos aspectos planteados que pueden dar pistas sobre resoluciones futuras. Así, da por valida la vía del decreto ley utilizada por el Govern para el afeitado lingüístico ante la “situación de extrema y urgente necesidad que vive la comunidad” en la captación y fidelización de personal sanitario para reducir listas de espera, por más que este sea un problema común a todos los territorios del país, monolingües y bilingües, enzarzados en una auténtica guerra de sueldos y condiciones para arrebatarse profesionales. Por otra parte, el Constitucional considera que “no es irrazonable que el gobierno y el parlamento autonómicos confíen en esa modificación normativa”, cuando el ordenamiento ya contemplaba la posibilidad excepcional de eximir del conocimiento de catalán para puestos de difícil cobertura. La opción fue habilitada en la etapa Armengol y utilizada de forma reiterada, con informes automáticos, sin calibrar la situación real . Si con esas herramientas el actual Govern, promotor del cambio «pragamático», admite que persisten las carencias, ¿es la lengua la causante del problema o están incidiendo otros factores, como el desorbitado precio de la vivienda o la carestía de la vida para hacer de Balears un destino laboral poco atractivo? La OCB niega la mayor, «no quedaron plazas vacías por la lengua» en el plan de estabilización, las 1.277 plazas de enfermería que exigían catalán se cubrieron. En contra de la visión de la organización cultural, tampoco observa el Constitucional que se esté llevando a cabo una regulación general del régimen de cooficialidad lingüística o del derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración, al apreciar que el cambio sólo afecta al personal sanitario. ¿En qué lugar quedan los derechos del paciente? Algunas de estas cuestiones de fondo se abordarán previsiblemente con mayor profundidad el próximo martes, cuando se vea la admisión o no a trámite del segundo recurso de la OCB . Por salud democrática, esperemos que el asunto se observe con el rigor que merece y no se despache como un intercambio de cromos entre los bloques conservador y progresista. La deliberación coincide en el tiempo con los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Josep Maria Llompart. Proveniente de una familia acomodada, castellanoparlante y de origen militar asumió el catalán como expresión vital y puso su talento al servicio de la defensa de la lengua, la cultura y el autogobierno, con la dificultad añadida de hacerlo en el contexto hostil del régimen franquista. Se da la paradoja de que el mismo Ejecutivo que homenajea ahora su figura promueve los cambios normativos recurridos por la organización que presidió y que reivindica la vigencia de su legado.