Las catástrofes

Shoá (un término hebreo traducido como «La Catástrofe») da nombre al genocidio cometido por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, que ellos denominaron Endlösung der Judenfrage (Solución a la cuestión judía) y que para el resto trascendería en uno de los episodios más oscuros de nuestra Historia como Holocausto.

Y como los genocidios tienen mucho más en común de lo que sus perpetradores quisieran, se acaban de cumplir setenta y siete años desde la expulsión de más de 700.000 palestinos y la muerte de más de 13.000 a manos de las fuerzas de Israel en 1947. Algo que los palestinos denominan Nakba (un término árabe traducido como «La Catástrofe»). Como pueden ver, nada de esto empezó el 7 de octubre de 2023.

Elie Wiesel vivió en sus carnes la catástrofe en Auschwitz y Buchenwald donde asesinaron a sus padres y su hermana. El escritor, periodista e incansable activista de derechos humanos dijo al recibir el Nobel de la Paz en 1986:

«Recuerdo: sucedió ayer o hace una eternidad. Un joven judío descubrió el reino de la noche. Recuerdo su desconcierto, recuerdo su angustia. ¡Todo sucedió tan rápido! El gueto. La deportación. El vagón de ganado sellado. El altar de fuego donde la historia de nuestro pueblo y el futuro de la humanidad debían ser sacrificados.

Recuerdo que le preguntó a su padre: «¿Será cierto? Estamos en el siglo XX, no en la Edad Media. ¿Quién permitiría que se cometieran semejantes crímenes? ¿Cómo podría el mundo permanecer en silencio?».

Y le digo que he intentado mantener viva la memoria, que he intentado luchar contra quienes olvidan. Porque si olvidamos, somos culpables, somos cómplices. No pudimos evitar sus muertes la primera vez, pero si los olvidamos, los matarán una segunda vez. Y esta vez, será nuestra responsabilidad.

Y entonces le expliqué lo ingenuos que éramos, que el mundo sí lo sabía y guardaba silencio. Y por eso juré no callar jamás, cuando y donde quiera que los seres humanos sufran y sean humillados. Siempre debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio anima al torturador, nunca al atormentado».

Y es curioso, porque aunque la principal definición de la RAE del término catástrofe es «suceso que produce gran destrucción o daño», la segunda acepción se acerca más a su origen griego: kata; «hacia abajo, contra» y strefo; «voltear». Los helenos, muy aficionados al teatro, se referían así al desenlace que decepciona las expectativas suscitadas.

Durante el Holocausto, Wiesel, el padre al que conoció en los campos de exterminio y muchos judíos creyeron, de verdad creyeron que cuando el mundo supiera del genocidio que se estaba cometiendo… intervendría. Pero el mundo lo sabía. Como el mundo lo sabe. «No pudimos evitar sus muertes la primera vez, pero si los olvidamos, los matarán una segunda vez. Y esta vez, será nuestra responsabilidad». Y lo era y lo es porque caímos en el síndrome de la rana hervida. Si metes una rana en agua hirviendo, saltará de inmediato. Pero si la pones en agua tibia y vas subiendo la temperatura lentamente, no se da cuenta del peligro y muere.

Alemania, perpetradora del genocidio nazi, pero también la Comunidad Internacional asumieron su porción de culpa colectiva y se les llenó la boca de un «nunca más» con que calmar conciencias. Un «Nunca más» inútil si se refiere a los judíos solamente. Si no es nunca más para nadie. Una culpa colectiva inútil cuando es ciega. Cuando vemos el agua calentarse frente el mundo entero pero lo justificas porque «proporcionalidad», «daños colaterales» o «derecho a defenderse». Y de repente, sin saber ni cómo ni cuándo, el agua, esa metáfora de adaptación al horror progresivo, nos hierve.

Amnistía Internacional denuncia que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina. Human Rights Watch acusa a las autoridades israelíes de crimen de lesa humanidad de exterminio y de actos de genocidio. Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas, ha redactado dos informes sobre los territorios palestinos: ‘Anatomía de un genocidio’ y ‘El genocidio como supresión colonial’. La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto a Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El Ministerio de Salud de Gaza acaba de publicar una lista de más de mil páginas con los nombres de los 52.959 palestinos asesinados en Gaza. Las primeras 100 páginas —más de 5.000 nombres—, son de niños de menos de cinco años.

Pero también ¡esta semana! la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha anunciado que la Comisión Europea «investigará si Israel cumple sus obligaciones con los derechos humanos».

¿Ven? Es la segunda acepción de ‘catástrofe’ a la que me refería:

«Persona o cosa que defrauda absolutamente las expectativas que suscitaba».

La Comunidad Internacional, por ejemplo...