¿Para qué sirve la literatura?

Las cuentas aún no están saldadas

En un artículo publicado el 12 de enero de 2020 el escritor David Grossman hablaba de cómo un sueño se estaba haciendo añicos y lo compartía con el también irrepetible autor Amos Oz. Se encontraban muchas mañanas en un mundo que hoy ya no existe y tomaban café juntos compartiendo las lecturas y comentándolas, o intercambiando información sobre sus últimos trabajos inéditos en aquellos días. Incluso del bloqueo del escritor, pero sobre todo de sus familias y de sus nietos y del mundo que les estaban dejando. Oz era muy reservado y no se abría a todo el mundo, Grossman aseguraba que no le fue fácil ganarse su confianza. Añadía que escuchaba poco y hablaba mucho al principio, ni le miraba, le daba lecciones, pero con el tiempo todo eso se fue limando y girando 180 grados. Finalmente confió en su amigo. Grossman admiraba su grandeza y nobleza incluso con aquellos que lo atacaban, la demostraba. Le impactaba lo complicado que llegaba a ser Amos Oz durante todo el día en un jodido mundo como este. Personas de todo el planeta buscaban su consejo, querían llegar a un auténtico líder, un maestro o un profeta que además era un gran escritor. Todo lo más complicado y complejo se le consultaba a él desde muchos lados del mundo. Era complicado ver a amigos que se volvían enemigos o como el amor se volvía odio. La idolatría y la demonización a la orden del día, el amor y el odio, nunca dejarse llevar por el relato que los demás proyectan sobre ti sin conocer los hechos o sin haberte realmente conocido. La madre de Oz se había quitado la vida, un niño frágil convertido en líder intelectual, un gran autor y un pensador irrepetible, nadie indiferente ante sus obras. Una historia de amor y oscuridad lo remueve absolutamente todo. El dolor de una nación perseguida y odiada, casi aniquilada. Esa riqueza inquietante de vivir en la contradicción.

Ambos amigos tenían muy claro que los auténticos fanáticos a ambos lados creen poseer la verdad absoluta. Grossman nunca ha escatimado a la hora de elogiar toda la obra y coherencia de A. Oz, exasperado por la impotencia e incapacidad de mejorar las cosas sabiendo que cualquier día los innombrables lo empeorarían todo en cualquier momento y con cualquier pretexto. En su reflexión más íntima Oz concluía que «hasta las madres de los nazis querían a sus hijos…¿y mi madre no me quería a mí?» Llegó a la conclusión que solo pudo comprender a sus padres cuando él tuvo a sus propios hijos.

En junio de 2018 ofreció en Tel Aviv su última conferencia antes de morir, condensando su pensamiento político y humano. Todo desde la concordia y el profundo entendimiento de la realidad de Oriente Medio. Invitaba a los suyos a una posible solución para acabar definitivamente con el eterno conflicto entre Israel y Palestina, arrojando una reflexión realista sobre la naturaleza del recuerdo y el deseo de reconstruir lo perdido. La tituló Las cuentas aún no están saldadas, no hacía mucho había publicado Queridos fanáticos y dejó toda su obra como ese gran suministro y munición para sus nietos, sí, sus nietos y para los nietos de sus compatriotas e incluso para los de sus vecinos palestinos, pero los malnacidos fanáticos de ambos lados lo han vuelto a hacer y ese mediocre y cruel fanático que los dirige vuelve a condenar a todo un pueblo desde su arrogancia, su soberbia y desequilibrio.

Esa conferencia llegó a la librería un 12 de enero de 2021 (Siruela). Tuve que desaparecer y aislarme, en tres cuartos de hora la había devorado, recuerdo ese día como uno de los más importantes de mi vida lectora. No tenía ni idea de llegar a tal conclusión, hoy ya lo voy entendiendo. Oz murió hace años, su obra brilla en la oscuridad. Marchó advirtiendo que «en el fondo de vuestros corazones sabéis que hay que realizar la operación, pues hagámosla…». Se refería a los dos estados. «Incluidos los votantes de la derecha». Sí, lo sabían y lo saben, «pero están enfadados». «Además, ¿es que esos de izquierdas nos van a decir a nosotros lo que tenemos que hacer?». Esas rabietas universales de cierta derecha, los discursos de Hitler eran muy animados, acaban costando miles o millones de muertes de personas inocentes asesinadas en todo el mundo.

Oz dejó esta fabulosa herencia, su obra literaria es más vigente que el gran ejemplo de I. Rabin. Su pensamiento de lo más brillante que hay entre los autores nacidos en Jerusalén, pero hoy los analfabestias del extremismo rocían con gasolina esos legados aprovechando meterlo todo en el mismo montón de criterios y razonamientos que no coincidan con los suyos, los mismos de esos valientes equidistantes, esas gentes de paz, esos demócratas a las antípodas de la internacional fascista que ya lleva un buen rato rodando. Esas personas desplazan sus vidas, sus trabajos y a todas sus familias en dirección opuesta a vuestro gran negocio del dolor ajeno, de la tortura y de la muerte. ¡Fascistas! n