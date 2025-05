El senador y la becaria Fulbright

LinkedIn es una de mis redes sociales preferidas. Aporta muchas cosas de interés que me motivan, tanto en mi área de estudio, como en otros temas concretos. Hay artículos que resumen, de una manera certera y rápida, asuntos de importancia. Ayer guardé uno bien útil, que resumía los pasos de las revisiones sistemáticas de la literatura, y las herramientas más eficaces en cada nivel del proceso. Pensé que a mi alumnado de Máster le vendrá muy bien. Quizá también me gustan estas fichas virtuales porque me recuerdan unas pequeñas fichas resumen, plastificadas, que ya usaba en el instituto.

Dado que he tenido recientemente una Beca Fulbright como investigadora en la Universidad del Estado de Arizona (ASU), en Estados Unidos, pensé que, con mi experiencia y este formato, yo también podría ayudar a otros. Describiría cómo ser eficaz, para alcanzar las metas previstas, en unos sencillos pasos. En eso estaba y aún estoy, porque ahora veo que debería añadir alguna información, menos sencilla de resolver, sobre la que no había reflexionado, cuando obtuve la beca, y con la que me di de bruces nada más llegar a Phoenix: el contexto político del país.

Efectivamente, el contexto político, había cambiado en esos días de mi llegada y muy pronto se hizo notar. De hecho, durante todo el tiempo que he disfrutado la beca -que afortunadamente he podido llevar a término-, los investigadores y becarios extranjeros estaban preocupados por si finalizarían su beca en el término previsto, o serían invitados a hacerlo antes. Mis compañeros del centro de investigación decían: no hay que preocuparse, nadie se meterá con los becarios de un programa tan prestigioso que creó el senador Fulbright, demócrata, para más señas. Yo, francamente, no lo veía tan claro y mis compañeros Fulbright de mi mismo edificio, un investigador de México y una investigadora de Corea, tampoco. Aun así, contestaba con humor, bueno, no pasa nada, tengo un país al que volver.

Pienso que el senador J. William Fulbright tuvo una gran visión cuando en 1946 creó este programa de excelencia académica que lleva su nombre, para los estudiantes y estudiosos americanos y del resto del mundo. Como se recoge en varias páginas de la ASU, universidad que se siente enormemente orgullosa de sus estudiantes e investigadores Fulbright, y de los que recibe de otros países, como yo misma: «El programa está diseñado para fomentar el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de Estados Unidos y los de otros países y ofrece la oportunidad de estudiar, enseñar, investigar, intercambiar ideas y contribuir a la búsqueda de soluciones a problemas internacionales comunes». Nada menos.

Sin embargo, y debido al contexto político, los investigadores extranjeros nunca se habían sentido más preocupados por su situación y seguridad legal -aun contando con una visa J-1 que proporciona un estatus de no inmigrante durante el periodo que dura la beca-, que por sus trabajos de investigación. Además, este programa ha recibido grandes recortes presupuestarios. De ahí ha surgido la campaña denominada Stand for Fulbrigh, impulsada por la comunidad de exbecarios y la Asociación Fulbright. La campaña ha llegado hasta el Congreso de Estados Unidos, en Washington, para defender la importancia y la financiación del programa.

Las becas Fulbright son realmente valiosas para el profesorado y, en este caso, para los investigadores universitarios. Espero que el programa pueda continuar, porque se obtienen muchos beneficios a nivel académico, social y personal para el profesorado, los grupos de investigación y las universidades de procedencia y de acogida, que cuentan con profesorado que ha logrado obtener una beca de estas características.