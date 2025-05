Un estatut docent amb trampa: no mosseguem l’ham

Com cada vegada que el Partit Socialista ha tingut la responsabilitat del Ministeri d’Educació estatal, apareix una nova proposta d’Estatut de la funció docent: un document feixuc i extens, molt allunyat de la idea de desburocratitzar la tasca docent i de millorar-ne les condicions socials i laborals.

El Ministeri d’Educació presenta una «reforma de la professió docent» que més aviat és una contrareforma que carrega de manera exclusiva damunt els docents les males dades en educació de l’Estat. Ve a dir que si els informes internacionals com PISA i altres estudis sobre rendiment escolar i assoliment de competències són tan negatius, és perquè el professorat no està preparat o no s’implica prou en la feina. Per tant, amb aquest «nou marc», els docents es converteixen una vegada més en l’ase de tots els cops i li cauen damunt totes les culpes del món mundial per mor de la negligència i poca implicació.

Moltes de les mesures que vol implementar el Ministeri, com proves per accedir a Magisteri, el propi marc competencial docent i el lideratge pedagògic amb una jerarquització de les funcions directives, fa anys que funcionen a Catalunya amb uns resultats acadèmics que han empitjorat en els darrers cursos. No han fet més que crear malestar docent i engreixar la llista de companys i companyes que abandonen la professió. A bon sant ens encomanam!

L’esborrany d’Estatut suposa, a més, una jerarquització del professorat a partir dels resultats obtinguts en l’avaluació, amb diferències salarials cada cop més grans en funció del desenvolupament de la professió; una proposta que l’STEI rebutja frontalment, ja que des de sempre ha defensat l’existència del cos únic docent.

El salari que ens pertoca és un dret, no un premi que s’obté en una cursa competitiva a colzades amb els companys i companyes de claustre; amb el greuge d’un professorat a les Illes amb una carrera professional tant per davall de la resta de funcionaris de la Comunitat autònoma i una pèrdua de poder adquisitiu considerable des de fa anys.

Un dels punts més negatius de l’esborrany és que té una visió de l’educació com una empresa, sotmesa als paràmetres de l’oferta i la demanda. Per això vincula el pagament del professorat en funció de la seva avaluació, sense tenir presents tots els factors del context social i econòmic que influeixen damunt el rendiment escolar, com les ràtios, la diversitat de l’alumnat, la situació social i econòmica de les famílies, l’excés de burocràcia o l’ínfim percentatge de finançament que l’Administració destina a l’educació, entre altres qüestions.

Des de Madrid es proposa una carrera professional competitiva, que és un atac frontal a la feina en equip i a un model de tasca docent cooperativa que trenca la democràcia en els centres. Aquest tipus de carrera afectarà, a més, de manera negativa qüestions tan importants com el salari, el concurs de trasllats o el barem de mèrits de la llista d’interinitats.

Per al nostre sindicat, la vertadera transformació educativa ha de prioritzar l’equitat, la qualitat educativa i la justícia social, i abordar les desigualtats socioeconòmiques que afecten l’alumnat.

Per aquest motiu, tant l’STEI com la Confederació d’STEs, en l’àmbit del Ministeri d’Educació estatal, lluitarem contra aquest model d’Estatut docent, en defensa de la democràcia en els centres, l’escola pública, laica, en català, unes ràtios dignes, la reducció de la burocràcia i la construcció d’un cos únic docent, sense jerarquies ni diferències salarials. El salari és un dret, no un premi.