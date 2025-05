25M: Derrota històrica del PP a les Balears

«El PP ha deixat de ser hegemònic» deia un periodista l’endemà d’aquell 25 de maig de fa 10 anys. Va ser la culminació d’una absoluta ruptura del Govern i del PP amb la societat balear. Recordam la gran manifestació contra el TIL i contra els continus atacs a la llengua catalana (« sin complejos» deien al PP de llavors), però també s’atacava els serveis públics sobre els quals es construeix la cohesió social. Va ser l’època de la llei de símbols, pensada per emmordassar el sector educatiu, dels projectes de tancar hospitals, de les retallades a l’orquestra simfònica que amenaçaven la seva continuïtat; destralades en nom de la crisi econòmica que era l’excusa per prendre mesures ideològiques. En nom de la recuperació econòmica («con la excusa de la crisis el poder alienta el desarrollismo...» deia un diari) s’impulsava la construcció, una vegada més, relaxant mesures de protecció territorial, amnistia urbanística inclosa. Va ser la legislatura en què IB3 va estar dirigida per un conseller (i per un exsenador del PP), acabant amb Josep Maria Codony de director general, que venia de ser càrrec de confiança del PP d’Inca, ens sona el nom?

En dos anys el Partit Popular de Prohens, que es vantava de governar en solitari, demostra que està entregat a l’extrema dreta i «sin complejos» es tira als braços dels que pretenen imposar una agressiva política d’arraconament de la llengua pròpia de Balears. Les similituds no acaben aquí, no només s’ataca a la llengua, el Govern impulsa novament una política depredadora del territori, vestint les seves propostes «desenvolupistes» de mesures d’habitatge, per posar-ne més al mercat. Al mateix temps es neguen a aplicar la llei estatal que permet abaratir els lloguers a les zones tensionades.

Bauzá aturà el projecte de tren del Llevant, Prohens ho va tornar a fer i Martínez acabà amb el tramvia de Palma, el fre al transport públic és una constant en els governs de la dreta, fa poc fins i tot hem vist com s’oposaven a mantenir la gratuïtat tot i tenir el finançament del Govern de l’estat.

Allò que caracteritzà el Govern del PP entre 2011 i 2015 va ser la manca de voluntat d’escoltar la societat de les Illes Balears, la insensibilitat amb una ciutadania que patia les conseqüències de la crisi i de la brutal forma d’afrontar-la que van tenir els governs de les retallades. Podem dir el mateix del Govern actual, atrapat en un pacte amb la ultradreta del que renegava el desembre passat per ara acceptar tots els peatges que els seus socis preferents li plantegen, arribant a vendre la paraula i els acords de fa pocs mesos a canvi de recuperar el suport, disposat a sacrificar novament la Llei de Memòria per uns pressuposts que ens vendran com a estabilitat. Quantes vegades fa que ens venen estabilitat per tornar a tenir una crisi al cap de poc temps?

L’aniversari de la derrota històrica del PP ens dona dues lliçons, una pel PP: governar rompent tots els consensos que han garantit la convivència i la prosperitat a Balears té resposta de la ciutadania. L’altra per a la societat civil i el conjunt de forces polítiques i socials que veuen com es retallen drets i s’empeny a la nostra terra per un precipici de desenvolupisme insostenible, la resposta està en la mobilització, en la fermesa en la defensa de les conquestes socials i dels drets de la majoria. El PP governa una terra que no estima, i per això té tan bo de vendre-la a canvi de mantenir-se al poder.