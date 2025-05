La juventud amenazada

Tienes 24 años y quizá eres uno de esos 17,3% de jóvenes españoles que, según el CIS, preferiría un gobierno autoritario «en algunas circunstancias». Sois minoría, pero cada vez sois más. Especialmente chicos. Puedo entenderte. Estás convencido de que todo va mal, de que todos los políticos son iguales: ladrones e ineptos. Has oído este discurso desde que tienes uso de razón. Antes era un susurro, ahora te llega a gritos. O con memes… O de la mano de Vox. ¿Autoritario? Lo autoritario es lo de ahora, crees. Todo prohibiciones absurdas. Desde el taponcito de plástico enganchado a la botella hasta ese feminismo que te da un poco de miedo. Dicen que has de tener cuidado con las chicas, que con eso del consentimiento te pueden montar un pollo, que son muchas las denuncias falsas … dicen, dicen, dicen.

Ella también tiene 24 años. Y solo quiere morir. Se llama Noelia. Su vida es un infierno. Quedó parapléjica en 2022, después de un intento de suicidio. El dolor es insoportable y no hay ninguna posibilidad de mejora. «Todos los días son horribles y dolorosos», afirma ella. La ley la asiste y los médicos verificaron que cumplía los requisitos para la eutanasia. Pero entonces apareció el padre de Noelia armado con los Abogados Cristianos. Un apunte importante, Noelia se crio buena parte de su vida en centros de acogida, las adicciones y la enfermedad mental de sus padres les impidieron hacerse cargo de ella. ¿Qué tiene que ver Noelia contigo?, te preguntarás. Mucho, muchísimo más de lo que te imaginas.

¿Quiénes son los Abogados Cristianos? Los mismos que andan persiguiendo a cómicos, artistas, editores y a todos aquellos que, según ellos, transgreden los valores católicos. No solo atentan contra la libertad, sus maniobras judiciales al tratar de frenar el suicidio asistido de Noelia son una auténtica tortura. La organización y Vox no tienen una relación orgánica directa, pero sí comparten afinidades ideológicas en temas culturales, educativos y, por supuesto, religiosos. Se oponen al aborto y a la igualdad de género, levantan barreras a los derechos LGTBIQ+ y ambos defienden la presencia de símbolos católicos en el espacio público. ¿Y a ti qué?, sigues preguntando.

Es difícil apelar a la memoria de lo que no has vivido. Tratar de hacerte sentir el peso del miedo. Llevarte de la mano a unos días en los que todo -amor, diversión, trabajo y pensamiento- estaba supeditado a la voluntad de un poder siempre vigilante. Una losa gris, triste y amenazante para los jóvenes como tú. La sombra del pecado ahogando cada movimiento. La cárcel -a veces la tortura- como destino ante cualquier crítica al poder. El control absoluto del cuerpo, de la vida y hasta de la muerte, como pretenden con Noelia. Quieren volver. Y se están colando por cada hendidura del sistema. A ti, esto de la democracia te huele a viejo. Cierto. Los que lucharon por la libertad lo son, muchos ya han muerto. Tú sabrás a quién abres la puerta. Mientras no llegan, disfruta de la juventud. Ni te imaginas hasta qué punto está amenazada.