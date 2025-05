Un gobierno de un solo hombre

El pasado miércoles el columnista Ignacio Varela, socialdemócrata, antiguo experto electoral en la sala de máquinas de la Moncloa de Felipe González, nada sospechoso de propagar bulos de la derecha o la ultraderecha, calificaba en El Confidencial así a Pedro Sánchez: «narcisista, colérico, vengativo, embustero, maniobrero, alguien que confunde su persona con el partido, su partido con el Gobierno, su Gobierno con el Estado, y el Estado con su persona». Ahí queda eso. Los adjetivos se han ratificado en la transcripción de los mensajes autorizados por José Luis Ábalos entre ambos, en los que calificaba a barones disidentes de estultos, hipócritas, petardos. También por la respuesta del antiguo presidente de Aragón, que relató sus broncas iracundas por teléfono. Sobre la confusión entre su persona con el partido, el Gobierno y el Estado, es su trayectoria lo que le deja en evidencia.

Veamos algunos ejemplos que atestiguan que el Gobierno no está formado por presidente y ministros sino formalmente; en realidad los ministros no cuentan para nada, son simples recaderos, criados, fámulos. El artículo 97 de la Constitución dice que el Gobierno dirige la política interior y exterior; pues bien, nos enteramos por el gobierno marroquí de una carta del presidente del Gobierno reconociendo la soberanía de Marruecos sobre la antigua colonia española del Sáhara occidental. Sin que de tal decisión tomaran parte ni tuvieran conocimiento ni el Gobierno ni el Parlamento ni el jefe del Estado. Lo que supuso el olvido de la resolución de Naciones Unidas sobre el proceso de descolonización y la responsabilidad de España como antigua nación administradora. Una premonición de lo que vendría después: el gobernar con o sin el Congreso de los Diputados. El artículo 108 dice que el gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso. En relación a esa cuestión es preciso recordar que, a propósito del acuerdo de rearme, camuflado con alusiones a la seguridad y a la defensa ante ciberataques, no ha existido ninguna respuesta solidaria del Gobierno; antes bien han sido los miembros de Sumar del mismo quienes han manifestado su oposición radical al rearme militar, tanto en el Congreso como en el propio Gobierno. Sin que pase nada ante una cuestión central de la política del Estado. Lo mismo sucede con los otros partidos que sostienen al Gobierno, Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Junts, BNG. La razón es evidente. Si dejaran caer al Gobierno decaería también la posibilidad de seguir extorsionándolo. No lo van a dejar caer. En el caso de Sumar el motivo es el terror a perder sus sueldos.

Sobre el control de las fronteras, el patético Marlaska afirmaba, en otoño de 2024, frente a las exigencias de Junts sobre el control de la entrada de inmigrantes, que era una competencia exclusiva del Estado, indelegable. Pues nada, frente a la amenaza de Junts de dejar caer a Sánchez, se incorporó a los mossos d’esquadra a la frontera. La ofensiva de Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral fue contestada inicialmente por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Había que negociarla en el marco del diálogo social con las patronales. Hay que recordar que la productividad de la economía española es de las más bajas de Europa y que es en ese marco donde se sitúa la falta de competitividad en la UE frente a EEUU y China. Yolanda se puso chula y acusó a Cuerpo de ser «casi una mala persona» y que debería escoger entre estar al lado de su país o colocarse en el lado malo de la historia, desplegando esa bochornosa superioridad moral con la que se reviste esta izquierda reaccionaria, con la que justifica siempre sus medidas totalitarias. Naturalmente, Cuerpo, reñido por Sánchez, inclinó la cerviz y con él todo el Gobierno, a expensas de lo que decida el Congreso y Puigdemont, condicionado por la patronal catalana.

Ni Sánchez ni sus ministros responden nada nunca, al revés, atacan a la oposición en el intento infructuoso de tapar la corrupción familiar y partidaria del autócrata

Pero es en el ejercicio de oposición a la oposición donde se visualiza el Gobierno de un solo hombre. Se ve en el Congreso, donde Sánchez y sus fámulos, obvian el artículo 111 que dice que el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las cámaras. Ni Sánchez ni sus ministros responden nada nunca, al revés, atacan a la oposición en el intento infructuoso de tapar la corrupción familiar y partidaria del autócrata. El verdadero Gobierno es únicamente Sánchez y sus 700 asesores, la máquina del fango que pagamos con nuestros impuestos, que preparan las consignas con las que se dispara a la oposición. Sean los insultos a Feijóo, los bulos y el fango de la derecha y la ultraderecha. Es un poco cansino y bochornoso ver a todos los ministros repetir como robots las consignas generadas el día anterior. Que si los ciberataques al sistema eléctrico, que si los sabotajes a los trenes, que si los incidentes de Paiporta estuvieron protagonizados por grupos de la ultraderecha, que si las casquerías con las que se entretienen aprovechando la violación de la intimidad del presidente, un delito perseguible de oficio. La que destaca en ese campo es la ministra Pilar Alegría, que afirma que hay una campaña de acoso y derribo de la derecha y la ultraderecha contra el Gobierno. Un gobierno tranquilo, ejemplar, que trabaja con rigor y transparencia.

La última muestra del Gobierno de un solo hombre es la respuesta a la imputación de Gallardo, el secretario general del PSOE de Extremadura, por prevaricación y tráfico de influencias a cuenta de la contratación fraudulenta de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente. La respuesta es el aforamiento sobrevenido. Como presidente de la Diputación de Badajoz no estaba aforado, por lo que se instó, en un claro fraude de ley, a las cinco personas que le precedían en la lista para la asamblea parlamentaria de Extremadura a que renunciaran a sus puestos para que Gallardo acceda al acta de parlamentario y a su aforamiento. Según la norma extremeña va a estar aforado por hechos protagonizados antes de su condición parlamentaria. Al derivarse el procedimiento en el que está incurso al Tribunal Superior de Justicia también se deriva el que afecta a David Sánchez, con lo que se asegura la resolución judicial más allá del final de la legislatura. El gobierno de un solo hombre es una autocracia, una dictadura.