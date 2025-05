Emaya no té temps per netejar Palma

Des de fa dècades ens demanam per què Palma és una de les ciutats més brutes d’Europa. Tant se val qui governi, sempre està a dalt del rànquing de porqueria pública. L’enigma era més difícil de demostrar que la successió de Fibonacci o que el teorema dels quatre colors, que em contà Josep Lluís Pol. Fins a aquesta setmana. Kiko Mestre ha aportat al Diari de Mallorca una pista essencial sobre la qual construir una demostració que ni el més rigorós dels acadèmics podrà impugnar.

L’empresa pública, amb mil cinc-cents treballadors, ha acomiadat a una directiva. El seu pecat és haver posat fi al llarg de la passada legislatura als sobresous irregulars que es pagaven. Els beneficiaris eren persones amb un ingrés irregular i amb ascensos meteòrics. La raó formal de la sortida és l’accés a un xat corporatiu. Una actuació que, d’entrada, sembla dubtosa, però que comptava amb informes jurídics favorables. Qui ha exigit aquesta mesura dràstica és el sindicat USTE, lligat a Vox, partit que dona suport al batle Jaume Martínez a l’Ajuntament.

La investigació interna del xat començà quan treballadors de l’empresa denunciaren coaccions per part del sindicat. La sang corre amb més força que l’aigua a pressió per devers Emaya. I no és d’ara. Els primers sindicats majoritaris tenien bàsicament dos objectius: controlar les noves contractacions i aconseguir millores pels treballadors. Avenços que són l’enveja de nou de cada deu sectors productius. Després, a mesura que canviaven els sindicats, s’ampliaren els objectius. Evolucionaren des de la UGT a USTE, passant per USO i un sindicat d’empresa. Per exemple, hi hagué uns anys que es dedicaren a cercar vots, preferentment d’argentins, per a la UM de Maria Antònia Munar. Un partit obsessionat per la seva manca d’implantació a la capital. En temps de Neus Truyols es volgué posar ordre, un poc, en les contractacions i salaris. I això fou un casus belli contra la regidora nacionalista.

Amb tantes ocupacions extraordinàries, qui té temps per a la neteja de Palma? Amb el cap distret amb assumptes tan transcendents, qui pot veure els fems pels carrers de la ciutat?

Anem per parts. Les distraccions i guerres internes són una causa més, no l’única, del rècord europeu de brutícia. La primera són els porcs que embruten. La segona és el descontrol en l’eficiència del servei de neteja. Hi ha un índex Big Mac creat de forma humorística per The Economist per mesurar de manera informal la paritat de poder adquisitiu entre dues monedes. Un amic meu empra l’índex agranador del barri per mesurar si es gasten bé els seus impostos. Controla amb rigor estadístic l’horari del tècnic superior de neteja –aquesta hauria de ser en justícia la seva categoria professional– de la zona de Palma on viu. El resultat és el següent: «Comença a arrossegar el carro a les 6.45. De 7 a 7.15, cafè amb llet amb ensaïmada al bar X… Ara toca variat de pica-pica, callos, ensaladilla, calamar i cafetet. Són les 9.30, a migdia plega». Naturalment, cada any, quan paga la taxa municipal corresponent, pensa que tira al fems, mai millor dit, una part dels doblers.

Palma mai serà una ciutat neta si no comença per netejar l’empresa pública municipal. Mentre sigui un cau de recomanats, protegits i col·locats, no pot funcionar. Admirarem les favorables condicions laborals de què gaudeixen directius –amb sous molt més alts que el del batle– i treballadors de base, però els resultats han d’estar d’acord amb el que reben. De moment és impossible que Palma sia una ciutat polida. Emaya no té temps per dedicar-se a netejar-la.