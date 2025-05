¿Está cometiendo Israel genocidio en Gaza?

Pues depende. Si uno es conservador dirá que no, si es progresista lo dudará o dirá que sí. Pero no se trata de cubículos inalterables donde se almacenen las respuestas que la verdad establecida de cada ideología dicta a sus prosélitos. Se trata de algo más: De reflexionar con el móvil en modo «avión» después de leerse la Convención sobre el Genocidio de Naciones Unidas.

El abogado polaco Raphael Lemkin acuñó el término en 1944 para tipificar la repugnante matanza y crueldad que cometieron los nazis sobre su pueblo. Lo hizo sobre cinco premisas: asesinatos en masa, infligir daños morales o materiales al pueblo, deteriorar las condiciones de vida para destruir al pueblo, impedir los nacimientos dentro del grupo y secuestrar o trasladar a los niños del pueblo masacrado. Lo cual sucedió en Bosnia Herzegovina, Ruanda, Camboya, Darfur (Sudán) y a la espera de lo que dentro de unos años diga la Corte Penal Internacional sobre Ucrania.

El asedio medieval, la ocupación de Palestina y la masacre de su población, adolecen del quinto elemento: secuestrar o separar a los niños de sus padres. No obstante, esa cruel sutileza a tenor de todas las informaciones publicadas no parece técnicamente imprescindible. El gobierno de Netanyahu ha optado por un método más contundente: bombardearles, matarlos de hambre, impedir la entrada de alimentos y medicamentos, trasladarlos continuamente, destruir el noventa por ciento de las viviendas palestinas, sus hospitales y centros de salud y apuntar a las tienduchas donde se refugian. Por lo que no hace falta entrar para llevarse a los niños.

Edward Chu, médico de urgencias de Médicos sin Fronteras trabajó en Ucrania, República Sudafricana y el Congo, relató en enero de 2024 que operaban cirugías complejas con la sedación que se utiliza para las muelas. Y que nunca había visto nada parecido. De eso hace casi año y medio. Antes de que la gente se muriese de hambre y antes de que Israel cerrara la entrada a suministros médicos, agua y alimentos. Por lo que ahora debe ser aterrador.

Francesca Albanese, relatora de la ONU para los Derechos Humanos en Palestina, que ha estado sobre el terreno, lo calificó de genocidio ante Naciones Unidas. Y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial utilizó el mismo término el pasado 9 de mayo. Habló de hambruna, matanzas discriminadas, violaciones grupales sistemáticas de mujeres palestinas a cargo de soldados israelitas y obstrucción de cualquier tipo de servicio o suministro a Gaza.

Para añadir contexto podemos remontarnos a noviembre de 2023 y recordar que el ministro israelí Amichai Eliyahu admitió que arrojar una bomba atómica sobre la Franja de Gaza era «una de las posibilidades» que barajaba el gobierno. Aunque sus palabras fueron desmentidas a toda prisa por el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Previamente Galit Distel-Atbaryan, ex ministra de Netanyahu exigió «borrar a toda Gaza de la faz de la tierra», a la vez que apelaba a una «fuerza israelí vengativa y cruel que acabara con los monstruos».

Comparto con la ministra ese calificativo, pero sólo lo hago extensible a los terroristas de Hamás, no a la población civil palestina a la que esos asesinos tienen secuestrada y utilizan como escudo.

Nos gusta etiquetar y poner nombre a las cosas. Nos da cierta seguridad, pero más allá de como llamemos a esto o aquello, las cosas son lo que son, aunque no tengan o no les hayamos puesto nombre. Cualquiera puede evocar el horror sin necesidad de un sustantivo. Como también puede emitir un voto electrónico en un folklórico festival musical. La española era mala con ansiedad, pero la que casi gana era una nana soporífera. ¿De verdad les gustó a los que la votaron, o era un voto a la limpieza étnica palestina? No creo que se lo planteasen. Era una respuesta pavloviana.