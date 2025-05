Contra la masificación: vuelva usted mañana

En 1833, cuando la denominada Década Ominosa estaba por concluir, al morir Fernando VII, El rey felón, el peor de los Borbones, y hay en la saga abundante material de desecho humano en el que elegir, familia con la que los dioses han castigado los pecados de las Españas, el periodista Mariano José de Larra publicó en El pobrecito hablador esclarecedor artículo que ha pasado a la posteridad por dar tanto en el clavo que casi dos siglos después sigue siendo tan válido como en aquel año del Señor en el que el rey Fernando abandonaba este mundo después de haber hecho exclamar a sus súbditos, en 1823, al ciscarse en la Constitución de 1812 y restablecer el absolutismo: «Vivan las cadenas». Larra escribió y publicó, no hubo censura: «Vuelva usted mañana». La burocracia estéril, la inanidad de los poderes públicos, la indolencia de los políticos de turno. Vuelva usted mañana o no regrese nunca, que su problema, los de todos, no van a solventarse. Eso es lo que nos acontece en 2025 en la Mallorca gobernada (un suponer) por el duopolio PP-Vox, aunque probablemente es más exacto precisar Vox-PP. En tiempos del otro duopolio, el socialista de Armengol-Negueruela, al que le han dicho los suyos en Palma que gusta más bien poco, ocurrió lo mismo.

El aspaviento de memoria histórica que antecede viene a cuento porque hoy las urgencias son tales que la culpable parálisis del Gobierno que preside (otro suponer) Marga Prohens en poner coto a la masificación es tan llamativa que solivianta a porcentaje creciente del censo de la ciudadanía. Y atención a lo que nos aguarda: viviremos entre la saturación y el colapso, aunque los hay que proclamen, no sé si en ejercicio de cinismo sobrevenido, que la percepción de masificación obedece a un pasmo psicológico que carece de correspondencia con la realidad. A Prohens, sobrepasada, dicen que aterrada por lo que se nos viene encima, paralizada por su propia inutilidad, le da por afirmar que la saturación solo es puntual, cosas de la Semana Santa y de concretos lugares. Allá ella si desea tirarse al precipicio con los suyos, que la siguen ciegos, sordos y mudos. Pero que no nos lleve al abismo a todos los mallorquines.

Mallorca está saturada. Está viviendo colapso casi permanente. No se revertirá de no acometerse las medidas que no se tomarán, porque, como anunció Larra, quienes nos gobiernan (seguimos en el suponer) pertenecen a la estirpe de los de vuelva usted mañana. Seamos claros: si no se prohibe taxativamente el alquiler turístico en los pisos no hay solución. No es ucase que vulnere la propiedad privada, no es alternativa comunista, como se vocea desde las derechas; ocurre que se ha puesto en práctica en Nueva York, que de comunista o de permitir atentados contra la propiedad privada va a ser que no. De establecerse subirán los precios de los hoteles (¿no se les llena la boca para proclamar que el turismo ha de ser de calidad?), tanto mejor, se abaratarían los alquileres, perfecto. Un inicio de solución para poder acceder a la vivienda, derecho reconocido en nuestra Constitución, la que el PP saca a colación cuando le conviene y solo los artículos de la misma que le interesan; los otros, a beneficio de inventario. Incrementar la ecotasa. Tampoco es iniciativa marxista-leninista-bolivariana. En Venecia se abonan 10 euros por persona aplicándose entre las 8:30 y las 16 horas en primavera y verano. 10 euros reducidos a 5 si se abona con cuatro días de antelación. ¿En qué quedó el anuncio de Prohens de incrementar la nuestra en verano? Venecia está gobernada (no es un suponer) por un empresario de derechas, Luigi Brugnaro. En Nueva York, en Venecia, se han atrevido; en Mallorca, no, aquí Prohens padece el síndrome de la parálisis permanente, que no le impide enfundarse camisetas de clubes que han ascendido de categoría o dejarse fotografiar casi tanto como un tal Jaime Matas.