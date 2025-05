L’habitatge com excusa

Promoción de viviendas en Mallorca / M. Mielniezuk

Tots estarem d’acord en què actualment l’accés a l’habitatge és una de les principals preocupacions a bona part d’Europa i que aquí, a les Illes Balears, aquesta problemàtica es manifesta amb especial intensitat.

Davant d’aquesta situació, si ens demanam per què aquí és tan greu la crisi de l’habitatge, la resposta és clara: som un territori limitat, molt depenent del turisme i amb una economia en constant creixement que necessita contínuament més mà d’obra. És a dir, tenim un model que provoca un increment desproporcionat de la població i on bona part de l’habitatge es destina al turisme. Per tant, no podem confiar únicament en solucions urbanístiques o territorials per resoldre un problema que és estructural. És imprescindible abordar aquesta qüestió des d’altres àmbits i el més determinant, sens dubte, és el turístic. Així, no ens hem de deixar enganyar pels qui ara parlen d’aplicar mesures de contenció, quan aquestes mesures ja es van intentar en legislatures anteriors. Cal reconduir el nostre model.

Si vivim una legislatura marcada per la impossibilitat d’accés a l’habitatge assequible, es necessari comentar què proposa el Govern per resoldre’l. Primer es va impulsar una llei que introduí una bateria de mesures bastant immediates. De totes elles, destacaríem la creació de la nova figura de l’habitatge de preu limitat (HPL) i que es permeti, amb el pretext de l’emergència habitacional, que es pugui esquivar el planejament municipal per transformar locals en habitatges, dividir habitatges grans en unitats més petites, augmentar alçades d’edificis en illetes irregulars i construir habitatges en terrenys destinats a equipaments.

Sobre el primer punt, tot i que en casos molt concrets pot tenir sentit crear una figura d’habitatge protegit més atractiva per als petits promotors, aquesta no pot substituir en absolut l’habitatge de protecció publica (HPP), ja que si avui moltes famílies no poden accedir a un HPP, encara menys es podran permetre un HPL que és un 30% més car. Pel que fa al canvi d’ús de locals, podria ser una mesura positiva si els ajuntaments activen els mecanismes per garantir la protecció del comerç local. Dividir habitatges també pot ser una mesura raonable, però l’increment d’alçades ja és més qüestionable. Afortunadament, aquesta mesura no ha tingut gaire èxit, evitant així un major desordre urbanístic a les nostres ciutats. Un altre punt discutible d’aquesta llei és la possibilitat de construir HPL a terrenys destinats a equipaments en els quals ara se’n facilita un ús lucratiu que desvirtua el seu propòsit original i debilita anys de planificació urbana amb sentit social.

Molt més preocupant és el fet que actualment s’estigui tramitant per la via d’urgència -amb només set dies d’exposició pública- la conversió del Decret llei de projectes residencials estratègics per a Palma en llei. Aquesta normativa, que a més permet la construcció d’habitatges protegits a parcel·les de sòl rústic, possibilita que en els sectors sotmesos a actuacions de transformació urbanística del Pla General de Palma s’augmenti un 45% l’edificabilitat i el nombre d’habitatges permesos, si es destinen el 50% dels nous habitatges a HPL (mesura que, per cert, ja estava prevista al Pla General, amb la diferència que havien de ser HPP i no HPL més cars). O sigui, més beneficis per als promotors, menys cessions i reducció de zones verdes i equipaments, tot a canvi d’oferir habitatges menys assequibles per a la població. Un negoci rodó.

També es proposa simplificar la tramitació urbanística dels urbanitzables, eximint-los del compliment del pla d’etapes establert al Pla. Agilitzar la tramitació urbanística pot ser positiu, però no hem d’oblidar que el pla d’etapes no és un caprici, sinó una eina racional de programació urbanística que permet distribuir en el temps les actuacions, evitant la manca de recursos com l’aigua i el clavegueram entre d’altres i assegurant un desenvolupament coherent i sostenible.

Pel que fa a l’augment d’edificabilitat i densitat, pensam que el canvi pot ser dràstic. A tall d’exemple, si aplicam el màxim establert pel decret (225 habitants per hectàrea) als tres principals sectors urbanitzables de Palma —Can Fontet, Cas Pastor i Son Ximelis—, que sumen unes 74 ha, el resultat serien 16.600 nous habitants, augmentant en un quasi un 80% els previstos al PG. Aquest nivell de densificació no només és desproporcionat, sinó que afectaria directament els barris propers (Son Roca, Sa Vileta, Son Flor), que veurien com al seu entorn s’implanta una població equivalent a la de Campos, Sa Pobla o Pollença.

Quan el Pla General va definir aquests sòls urbanitzables esmentats i la resta, ho va fer en funció de criteris com l’accessibilitat, dotacions, grans zones verdes i equilibri urbà. Aquesta visió integral ara podria quedar desvirtuada. En l’intent de resoldre un problema, se’n poden generar molts més, i segur que el que sortirà es una ciutat molt menys habitable.

En definitiva, tots estam d’acord en la necessitat de construir nous habitatges. Però pensam que això no passa per replantejar tot el Pla General amb aquesta excusa. I més quan d’aquestes mesures no pareix que se’n beneficiï l’interès general.

La ciutat ben planificada no és el problema, és part imprescindible de la solució d’un problema que, com ja hem dit al començament, és estructural.