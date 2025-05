Somni universitari / DM

«La Universitat es discussió, efervescència, no és pensament únic» Alberto Kornblihtt. Universitat de Buenos Aires. 2014

Com molts illencs, quan canvia el temps em desperto de nit. L’altra matinada, em vaig despertar suorós, desconcertat: havia sofert un malson de consideració. Havia imaginat procés electoral al si d’una universitat imaginària. On, malgrat disposar d’eines tecnològicament envejables, hi regnava una gran opacitat. Amb un afegit: en ple segle vint-i-u, només hi havia un candidat, el propi rector. Qui, amb una argucia legal, es presentava tot i conèixer que era una jugada èticament reprovable: a la seva edat, molts dels seus companys i companyes de claustre ja havien presentat la seva jubilació. O, com a mínim, en deuen estar preparant la documentació.

L’agitament nocturn no acabava aquí. No content amb tornar-se a presentar d’una manera poc més que discutible, el nostre candidat a la búlgara s’anava desfent dels seus possibles oponents. El cas més clar que ha ocupat bona part de la meva ( mala) nit ha estat quan he somiat un relativament jove catedràtic de verb fàcil i conducta irreprotxable. Creient encara en les virtuts democràtiques, havia reunit un grup de docents amb cara i ulls per a provar l’assalt al rectorat. El que semblava una «boutade» - una candidatura alternativa a l’oficialista - havia pres oníric cos: el seu discurs aperturista començava a agradar més del compte. Prioritat màxima: anul·lar l’intrús. És aquí on ha començat el desvetllament en si: en comptes de llençar una segona candidatura opositora - una maniobra de manual - el dispositiu coercitiu clàssic hauria entrat en funcionament: sibil·lins missatges sobre ajuts no renovats en cas de seguir endavant amb la candidatura, cursos de doctorats en perill, poc sucoses planificacions per l’any vinent….En veure que el possible candidat tirava endavant, els moviments oficialistes baixaven la seva agressivitat. Semblava que el somni acabava bé. Però no: seguint la màxima de que tothom té un preu, qui podia haver estat seriós aspirant a rector passa a ser ben pagat - molt ben pagat, tot sia dit - professional del «campus».

La intensitat de l’eixoriviment ha estat màxima quan entre llençols he imaginat un rectorat promoguent una altra candidatura. Objectiu: anul·lar el vot en blanc i dissimular davant les autoritats la sensació de tupinada. D’eleccions a la xinesa. Ací radica el «quid» nocturn: a la por que semblava tenir l’equip rectoral a passar per l’escrutini de les urnes. A la democràcia. En tot cas, la famosa frase de Lluís XIV de França: «aprés moi, le déluge» semblava planar tot l’imaginari procés electoral universitari. On un no menys fictici rector s’equivocava de cap a peus: la Història ens ha ensenyat en el seu decurs que no hi hagut ningú imprescindible. Tota universitat seguirà el seu camí amb un equip rectoral o amb un altre. El sol seguirà sortint per Llevant i ponent-se per l’Oest.

I aquest relat, ple de maldecaps i desensonyaments… podria haver-se situat a Mallorca? Poc pensar: som una societat neta. Amant de la legalitat i el joc net. Amb una Universitat de les Illes Balears on la paraula «corrupció» no existeix. Ni mai ha estat protagonista de titulars sobre mala governança. I a la foguera qui ho dubti, per cert.